快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

勤誠1月營收26.5億元年增137% 創歷史次高

中央社／ 台北6日電

受惠AI帶動，伺服器機殼大廠勤誠今天公告1月營收新台幣26.5億元，較去年12月略減2.2%，年增率高達137%，創單月營收歷史次高。

勤誠表示，受惠AI伺服器需求持續暢旺、通用型伺服器需求回溫，以及布局已久的機櫃零組件業務開始逐步轉化為營收貢獻，帶動1月營收表現亮眼，預估整體第1季營運可望呈現「淡季不淡」。

展望後市，勤誠表示，根據主要終端客戶近期公布的財報與資本支出計畫，皆顯示對伺服器基礎建設及硬體投資持續擴大，AI帶動伺服器硬體需求向上的趨勢明確。

勤誠引述研調機構TrendForce預估，北美雲端服務供應商（CSP）持續加大AI基礎設施投資力道，將推升 2026年全球AI伺服器出貨量年增逾28%；同時AI推論服務快速發展，也帶動通用型伺服器進入新一波替換與擴張週期。

TrendForce預估，2026年全球伺服器整體出貨量年增率達12.8%，成長幅度較2025年擴大。

伺服器 AI 勤誠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

宏正營收／1月年增12.8% IT、機櫃雙引擎帶動台灣市場激增三成

鴻海元月營收站高崗 寫同期最佳 本季展望向上

全民權證／勤誠 押價內外10%

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

相關新聞

旺宏營收／1月30.17億元雙增 市場緊盯缺貨效應與報價走勢

旺宏（2337）6日公布自結1月合併營收30.17億元，較上月26.32億元成長14.6%，也較2025年同期19.93...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。