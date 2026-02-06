勤誠1月營收26.5億元年增137% 創歷史次高
受惠AI帶動，伺服器機殼大廠勤誠今天公告1月營收新台幣26.5億元，較去年12月略減2.2%，年增率高達137%，創單月營收歷史次高。
勤誠表示，受惠AI伺服器需求持續暢旺、通用型伺服器需求回溫，以及布局已久的機櫃零組件業務開始逐步轉化為營收貢獻，帶動1月營收表現亮眼，預估整體第1季營運可望呈現「淡季不淡」。
展望後市，勤誠表示，根據主要終端客戶近期公布的財報與資本支出計畫，皆顯示對伺服器基礎建設及硬體投資持續擴大，AI帶動伺服器硬體需求向上的趨勢明確。
勤誠引述研調機構TrendForce預估，北美雲端服務供應商（CSP）持續加大AI基礎設施投資力道，將推升 2026年全球AI伺服器出貨量年增逾28%；同時AI推論服務快速發展，也帶動通用型伺服器進入新一波替換與擴張週期。
TrendForce預估，2026年全球伺服器整體出貨量年增率達12.8%，成長幅度較2025年擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言