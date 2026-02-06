旺宏1月營收登39個月高 華邦電創新高

快訊

中央社／ 新竹6日電

記憶體廠旺宏華邦電1月營收同步攀高，旺宏1月營收新台幣30.17億元，創39個月來新高，華邦電達117.78億元，突破100億元大關，創下歷史新高。

旺宏自結1月營收30.17億元，月增14.6%，較去年同期增加51.4%。旺宏表示，市場需求復甦是推升1月營收攀升的主要動力。

華邦電1月營收突破100億元大關，達117.78億元，月增20.55%，較去年同期增加94.16%。華邦電指出，1月營收創高主要受惠於記憶體市場供需吃緊。

華邦電預計於2月10日召開法人說明會，說明2025年第4季業績表現與營運概況。市場預期，華邦電2026年營收可望突破1000億元大關，將創下歷史新高。

營收 華邦電 旺宏
相關新聞

旺宏營收／1月30.17億元雙增 市場緊盯缺貨效應與報價走勢

旺宏（2337）6日公布自結1月合併營收30.17億元，較上月26.32億元成長14.6%，也較2025年同期19.93...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

