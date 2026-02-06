旺宏1月營收登39個月高 華邦電創新高
記憶體廠旺宏和華邦電1月營收同步攀高，旺宏1月營收新台幣30.17億元，創39個月來新高，華邦電達117.78億元，突破100億元大關，創下歷史新高。
旺宏自結1月營收30.17億元，月增14.6%，較去年同期增加51.4%。旺宏表示，市場需求復甦是推升1月營收攀升的主要動力。
華邦電1月營收突破100億元大關，達117.78億元，月增20.55%，較去年同期增加94.16%。華邦電指出，1月營收創高主要受惠於記憶體市場供需吃緊。
華邦電預計於2月10日召開法人說明會，說明2025年第4季業績表現與營運概況。市場預期，華邦電2026年營收可望突破1000億元大關，將創下歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言