臻鼎營收／1月135.6億元創同期新高 AI伺服器、光通訊與載板年增逾6成

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6日公布2026年1月合併營收為新台幣135.64億元，月減29.8%、年增0.71%，再創歷年同期新高。

臻鼎指出，本季屬傳統消費性電子淡季，但在高階AI產品需求帶動下，伺服器／光通訊與IC載板營收年增率雙雙超過六成，並續創單月新高，顯示營收結構轉型效益持續發酵，高階AI應用已成為驅動公司成長的核心引擎。

展望2026年，臻鼎表示，AI伺服器、光通訊與高階IC載板的客戶需求持續增加，訂單能見度與出貨動能同步提升。為銜接客戶需求，公司正於淮安、泰國同步推進「10個廠」動工建設，提前布局後續高階AI產品需求成長。

臻鼎並透露，隨客戶產品規格快速升級，公司與關鍵客戶已針對未來世代高階技術平台進行緊密開發與驗證，相關專案陸續進入重要技術節點並持續推進。臻鼎預期，2026年營運將進入高速成長階段，全年營收有望再創歷史新高。

臻鼎 營收 AI
