臻鼎營收／1月135.6億元創同期新高 AI伺服器、光通訊與載板年增逾6成
PCB龍頭臻鼎-KY（4958）6日公布2026年1月合併營收為新台幣135.64億元，月減29.8%、年增0.71%，再創歷年同期新高。
臻鼎指出，本季屬傳統消費性電子淡季，但在高階AI產品需求帶動下，伺服器／光通訊與IC載板營收年增率雙雙超過六成，並續創單月新高，顯示營收結構轉型效益持續發酵，高階AI應用已成為驅動公司成長的核心引擎。
展望2026年，臻鼎表示，AI伺服器、光通訊與高階IC載板的客戶需求持續增加，訂單能見度與出貨動能同步提升。為銜接客戶需求，公司正於淮安、泰國同步推進「10個廠」動工建設，提前布局後續高階AI產品需求成長。
臻鼎並透露，隨客戶產品規格快速升級，公司與關鍵客戶已針對未來世代高階技術平台進行緊密開發與驗證，相關專案陸續進入重要技術節點並持續推進。臻鼎預期，2026年營運將進入高速成長階段，全年營收有望再創歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言