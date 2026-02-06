永光營收／1月7.24億元 年增12.74%

永光（1711）6日公布1月合併營收7.24億元，年增12.74%。永光表示，本月合併營收較去年元月增加，主要係因去年農曆春節在元月，致使去年工作天數減少之跨期差異所致。

在各事業別產品別營收部分，色料、碳粉、電子化學品均呈成長趨勢。其中，色料化學品2.54億元，年增24％；特用化學品1.68億元，年減12％；碳粉0.89億元，年增4％；電子化學品2億元，年增32％。

永光日前表示，去年受關稅等因素影響拖累需求，但相對看好電子化學品需求成長。永光旗下電子化學品包含光阻劑、顯影液、研磨液、濕式製程化學品、熱固化及光固化功能性油墨、功能性化學品等。

在半導體前段製程化學品部分，因有國際代工合作，終端需求增加明顯。在供應端，也在積極擴充產線，預計至今年較能具體供應營收。

永光指出，去年下半年以來，該公司國際代工業務持續成長，電化事業處今年預計有新產線完工，主要生產光阻產品，正與客戶洽談後續訂單規劃。

至於應用在後段製程化學品，永光表示，應用於先進封裝的材料感光型聚醯亞胺（PSPI）產品需求強勁，市場上供應緊俏，作為有能力開發該材料的本土公司，得到與客戶洽談、送樣及評估的機會，目前正處於驗證階段，期待未來進一步貢獻營收。