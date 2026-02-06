快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

聯詠法說會／新產品推出 對今年營收成長會有不錯貢獻

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯詠（3034）於6日舉行法說會，公布去年獲利下滑近二成，每股純益為26.87元，並估計本季業績與上季相比將呈現小幅增減之間。聯詠總經理王守仁也估計，該公司今年各產品線都會有新產品推出，尤其是高階應用產品，相信對其今年營收成長會有不錯的貢獻。

聯詠去年獲利為163.48億元，年減19.6％，每股純益為26.87元。其去年第4季稅後淨利為36.9億元，季增0.9％、年減23.1％，每股純益為6.07元。

同時，聯詠在法說會釋出在美元兌新台幣為1比31.2的匯率基礎之上，考量到適逢農曆春節假期，以及工作天數較少，本季營收展望估計將介於222億元至232億元之間，約是季減2.7％到季增1.6％之間，毛利率將介於36％至39％之間。

展望今年展望，王守仁指出，由於記憶體供應緊缺、價格上漲，要密切觀察對電子產品終端售價與終端需求的影響，尤其是手機與PC方面。不過聯詠在過去一段時間已經朝驅動IC以外的應用布局，尤其是對影像、機器視覺相關邊緣AI應用投資頗多，未來會有新產品推出。

對於本季營運，王守仁則提到，觀察到以面板生產為基礎來說，第1季TV應用可能呈現季減，螢幕應用方面也有下修情形，筆電應用則有季增趨勢，主要應是由於記憶體漲價因素，品牌廠有提前備貨的跡象，至於平板與車用的需求看起來較為持平。手機應用也由於記憶體供應緊缺且價漲，看起來需求受到影響而減少。

聯詠 記憶體 每股純益
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

合約價僅參考…記憶體若上漲需補差價 大廠採事後結算因應市況

南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

記憶體股集體大跳水可以買？ 分析師直言觀察這檔是不是換手成功了

相關新聞

旺宏營收／1月30.17億元雙增 市場緊盯缺貨效應與報價走勢

旺宏（2337）6日公布自結1月合併營收30.17億元，較上月26.32億元成長14.6%，也較2025年同期19.93...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。