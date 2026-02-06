聯詠法說會／新產品推出 對今年營收成長會有不錯貢獻

晶片大廠聯詠（3034）於6日舉行法說會，公布去年獲利下滑近二成，每股純益為26.87元，並估計本季業績與上季相比將呈現小幅增減之間。聯詠總經理王守仁也估計，該公司今年各產品線都會有新產品推出，尤其是高階應用產品，相信對其今年營收成長會有不錯的貢獻。

聯詠去年獲利為163.48億元，年減19.6％，每股純益為26.87元。其去年第4季稅後淨利為36.9億元，季增0.9％、年減23.1％，每股純益為6.07元。

同時，聯詠在法說會釋出在美元兌新台幣為1比31.2的匯率基礎之上，考量到適逢農曆春節假期，以及工作天數較少，本季營收展望估計將介於222億元至232億元之間，約是季減2.7％到季增1.6％之間，毛利率將介於36％至39％之間。

展望今年展望，王守仁指出，由於記憶體供應緊缺、價格上漲，要密切觀察對電子產品終端售價與終端需求的影響，尤其是手機與PC方面。不過聯詠在過去一段時間已經朝驅動IC以外的應用布局，尤其是對影像、機器視覺相關邊緣AI應用投資頗多，未來會有新產品推出。

對於本季營運，王守仁則提到，觀察到以面板生產為基礎來說，第1季TV應用可能呈現季減，螢幕應用方面也有下修情形，筆電應用則有季增趨勢，主要應是由於記憶體漲價因素，品牌廠有提前備貨的跡象，至於平板與車用的需求看起來較為持平。手機應用也由於記憶體供應緊缺且價漲，看起來需求受到影響而減少。