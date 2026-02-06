快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

十銓營收／1月34.9億元 刷新歷史同月新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組十銓（4967）科技6日公布2026年1月營收為34.9億元，較去年同期成長112.73％，營收表現強勁，由於記憶體市場結構性缺貨及價格上揚，推升整體出貨價格；四大產品線PC、電競、OEM及工控應用訂單持續挹注，帶動營收刷新歷史同月新高，公司透過策略性供應鏈管理、庫存優化與彈性調配，確保產品順利交付，並深化與重點客戶的合作關係；開年首月即展現卓越動能，十銓科技以穩健布局與敏捷策略，積極掌握市場契機，對今年整體營運成果充滿信心。

隨著生成式 AI、雲端運算及高效能運算等應用加速發展，伺服器與邊緣運算對高效能與大容量記憶體的需求明顯提升，在結構性供給受限的產業環境下，記憶體市場供需吃緊態勢預期將延續至2027年以後，面對此一長期產業趨勢，十銓進一步強化供應鏈整合與營運效率，確保產品供應穩定，鞏固整體營運基礎。

同時，公司為積極掌握產業發展契機，已啟動擴產計畫，並同步規劃少量多樣之工控及工業電腦相關應用產能配置，逐步擴大產品線矩陣，推進中長期營運布局，提升整體營運動能與韌性。

展望新的一年，十銓科技將強化全球營運布局，深化高附加價值產品與多元應用發展，同時擴大工控及OEM市場營運規模，推動公司長期發展。

記憶體模組 十銓 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

記憶體股集體大跳水可以買？ 分析師直言觀察這檔是不是換手成功了

記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

相關新聞

旺宏營收／1月30.17億元雙增 市場緊盯缺貨效應與報價走勢

旺宏（2337）6日公布自結1月合併營收30.17億元，較上月26.32億元成長14.6%，也較2025年同期19.93...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。