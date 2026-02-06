十銓營收／1月34.9億元 刷新歷史同月新高

記憶體模組廠十銓（4967）科技6日公布2026年1月營收為34.9億元，較去年同期成長112.73％，營收表現強勁，由於記憶體市場結構性缺貨及價格上揚，推升整體出貨價格；四大產品線PC、電競、OEM及工控應用訂單持續挹注，帶動營收刷新歷史同月新高，公司透過策略性供應鏈管理、庫存優化與彈性調配，確保產品順利交付，並深化與重點客戶的合作關係；開年首月即展現卓越動能，十銓科技以穩健布局與敏捷策略，積極掌握市場契機，對今年整體營運成果充滿信心。

隨著生成式 AI、雲端運算及高效能運算等應用加速發展，伺服器與邊緣運算對高效能與大容量記憶體的需求明顯提升，在結構性供給受限的產業環境下，記憶體市場供需吃緊態勢預期將延續至2027年以後，面對此一長期產業趨勢，十銓進一步強化供應鏈整合與營運效率，確保產品供應穩定，鞏固整體營運基礎。

同時，公司為積極掌握產業發展契機，已啟動擴產計畫，並同步規劃少量多樣之工控及工業電腦相關應用產能配置，逐步擴大產品線矩陣，推進中長期營運布局，提升整體營運動能與韌性。

展望新的一年，十銓科技將強化全球營運布局，深化高附加價值產品與多元應用發展，同時擴大工控及OEM市場營運規模，推動公司長期發展。