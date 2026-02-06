先進製程、矽光子雙引擎發威 汎銓1月營收創同期新高 年增25.5％

矽光子檢測分析業者汎銓今（6）日公布1月合併營收，在半導體先進製程研發持續推進、矽光子檢測密集開案等雙引擎加持下，汎銓1月合併營收2.02億元，年增25.5％，續創歷年同期新高記錄。

汎銓指出，雖然1月第一周多家重要外商客戶適逢年度假期，進案量與實際業績表現短期受到影響，但受惠於先進製程研發需求強勁，公司仍繳出亮眼成績單。

汎銓表示，公司聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」以及「海外據點拓展」四大主軸作為營運成長關鍵動能，公司過去兩年積極投入的資本支出，將自今年起逐步轉化為實質產能與營運貢獻，預期自3月起，包括在台灣、大陸、美國及日本等地多個新建廠區營運貢獻逐步放大，不僅有助於提升跨區專案承接能力，並助力未來營運良好動能。

汎銓看好美系AI晶片大廠對於高階材料分析與先進量測的委案需求明顯增加，有望進一步帶動相關檢測分析營收動能提振，並凸顯汎銓與客戶深厚合作利基；其次，汎銓因應客戶從研發階段走向量產導入的實際需求，不再僅限於檢測分析服務，而是規劃推出適用於量產端（PD）與品質驗證（QA）的矽光子測試設備，公司已成功自主研發並完成3台矽光子分析設備組裝，透過「服務＋設備」雙軌並進的營運模式，打造未來營運新成長曲線。