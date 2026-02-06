創見營收／1月衝上47.6億元、年增率大幅飆升 刷新歷史單月最高紀錄

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

受惠於AI伺服器需求持續爆發、工控專案大規模出貨，以及記憶體價格穩步上揚，全球記憶體領導品牌、創見（2451）資訊6日公告2026年1月合併營收衝上47.6億元，年增率大幅飆升，刷新歷史單月營收最高紀錄。

在全球半導體供應鏈普遍面臨缺貨挑戰的壓力下，創見仍展現出驚人的營運韌性與爆發力。2026年1月單月營收一舉攀升至47.6億元，相較去年同期的8.81億元，不僅增加金額高達38.8億元，年增率更達到440.61%的亮眼表現。

其中，工控相關應用營收占比已達 75%，充分顯示公司深耕高階嵌入式市場的成果，以及在優異產品組合與供應鏈管理下的強大競爭實力，成功為2026年開啟強勁成長序幕。

展望未來，創見將持續觀察市場動態並彈性調整經營策略，在延續100%台灣製造的優異品質與服務優勢、保持穩健經營的同時，亦致力於優化營運效能，持續挑戰營運佳績。

營收 創見
相關新聞

旺宏營收／1月30.17億元雙增 市場緊盯缺貨效應與報價走勢

旺宏（2337）6日公布自結1月合併營收30.17億元，較上月26.32億元成長14.6%，也較2025年同期19.93...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

