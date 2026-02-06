華邦電1月營收創單月歷史新高紀錄 旺宏也繳出亮眼業績

在記憶體產業呈現價量齊揚的趨勢，華邦電（2344）6日公告今年1月營收創單月歷史新高紀錄、站上117.78億元，月增20.6%、年增94.2%；旺宏（2337）也繳出亮眼業績，1月營收來到近39個月以來高點至30.17億元，月增14.6%、年增51.4%。

華邦電總經理陳沛銘先前表示，今年記憶體景氣非常好，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，第2季合約價約莫與上季相當，坦言連客戶的客戶都跑來下單，預期今年和2027年既有與新增的產能，均已被預訂完畢。

旺宏總經理盧志遠則說，近期已感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分市場甚至出現缺貨，市況改善不僅反映在報價面，也更像是真實需求逐步回溫，有利公司後續營運表現。