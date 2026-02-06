緯穎營收／1月832.3億元、年增121.9% 首季有望超越過往淡季

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯穎（6669）6日1月營收832.3億元，月減20.2%，年增121.9%，創下同期新高。法人先前指出，預計緯穎在ASIC機種即將進入產品轉換期的影響下，2026年第1季營收將會呈現季減的趨勢，不過在新切入的GPU業務的挹注下，有望交出超越過往淡季的表現。

法人表示，緯穎目前在ASIC客戶上仍保有高市占率，同時下一代GPU產品緯穎也有望加入戰場分一杯羹，因此對於緯穎2026全年仍維持正向展望。除AI伺服器外，法人也指出傳統伺服器的訂單需求有望超過市場預期，其中又以微軟的需求最為強勁，預期傳統伺服器今年仍能維持成長趨勢。此外，法人也看好緯穎的全球布局策略，在全球短鏈趨勢下，能夠發揮最大的優勢，快速供貨給客戶，提升客戶信賴度。

緯穎 伺服器 營收
相關新聞

旺宏營收／1月30.17億元雙增 市場緊盯缺貨效應與報價走勢

旺宏（2337）6日公布自結1月合併營收30.17億元，較上月26.32億元成長14.6%，也較2025年同期19.93...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

