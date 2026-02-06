緯穎營收／1月832.3億元、年增121.9% 首季有望超越過往淡季
緯穎（6669）6日1月營收832.3億元，月減20.2%，年增121.9%，創下同期新高。法人先前指出，預計緯穎在ASIC機種即將進入產品轉換期的影響下，2026年第1季營收將會呈現季減的趨勢，不過在新切入的GPU業務的挹注下，有望交出超越過往淡季的表現。
法人表示，緯穎目前在ASIC客戶上仍保有高市占率，同時下一代GPU產品緯穎也有望加入戰場分一杯羹，因此對於緯穎2026全年仍維持正向展望。除AI伺服器外，法人也指出傳統伺服器的訂單需求有望超過市場預期，其中又以微軟的需求最為強勁，預期傳統伺服器今年仍能維持成長趨勢。此外，法人也看好緯穎的全球布局策略，在全球短鏈趨勢下，能夠發揮最大的優勢，快速供貨給客戶，提升客戶信賴度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言