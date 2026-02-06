宏達電營收／1月1.61億元 月減44.91%、年增0.04%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）6日公布1月合併營業收入為1.61億元，月減44.91%，但較去年同期成長0.04%。

宏達電 表示，在 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡上市後引發市場關注與應用需求持續升溫之際，進一步將發展重心延伸至開發者與產業應用端，攜手財團法人資訊工業策進會啟動「VIVE Eagle AI Glasses 開發者徵件計畫」，加速 AI 智慧眼鏡從產品導入，邁向應用規模化與商業驗證。

HTC 資深副總裁黃昭穎表示，期望透過徵選計畫與開發者交流，逐步建構 AI 智慧眼鏡的開放應用生態，促進更多創新應用從構想到實際落地。HTC 亦指出，隨著生成式 AI、語音理解與感知技術逐漸成熟，AI 智慧眼鏡正發展為新一代人機互動介面，憑藉第一視角、場景辨識與免手持操作等特性，更適合導入即時資訊、情境判斷與流程輔助等應用場景，為專業作業與產業應用帶來新的互動可能。

同步舉辦的「2025 AI Glasses Dev Day 技術開發與產業應用大會」聚焦互動情境、開發體驗與平台設計三大方向。HTC 分享 VIVE Eagle SDK 的設計重點，包括極簡化 API、語音雙向轉換（STT/TTS）與即時影像串流等功能，協助既有行動應用快速延伸至智慧眼鏡平台；同時，HTC 透過既有的商用管理平台，企業可在符合法規與資安要求的前提下，快速進行多裝置部署與更新管理，為 AI 智慧眼鏡導入實際場域奠定基礎。

此外，資策會產業情報研究所（MIC）於大會中分析指出，AI 智慧眼鏡正被視為下一個重要的 AI 互動載體，全球市場規模持續成長，預估 2025 年出貨量約 510 萬台、2030 年可望接近 3,500 萬台，顯示相關應用仍具長期驗證與擴展的市場空間。

