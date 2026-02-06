聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根士丹利逆勢調升記憶體F4目標價，看好供給缺口支撐價格，但PTT網友卻質疑外資在封關前連發報告，動機恐怕是為了「拉高出貨」而非真心看多。圖／本報系資料照片
摩根士丹利逆勢調升記憶體F4目標價，看好供給缺口支撐價格，但PTT網友卻質疑外資在封關前連發報告，動機恐怕是為了「拉高出貨」而非真心看多。圖／本報系資料照片

記憶體族群近期震盪劇烈，在封關前夕更成為市場焦點。工商時報報導指出，摩根士丹利逆勢調升記憶體F4目標價，替市場送上「定心丸」，但消息一出，PTT股板卻炸鍋，質疑聲浪遠大於信心回溫。

根據報導，大摩將南亞科華邦電、旺宏、力積電的推測合理股價分別調升至348 元、155元、121元與88元。大摩指出，DDR4、MLC NAND、NOR 今年供給收縮趨勢明確，韓系與美系供應商陸續減產，使供給缺口擴大，成為價格支撐關鍵。

不過，記憶體族群近期股價波動明顯，南亞科、華邦電等個股自高點回檔幅度已達雙位數。農曆年長假將近，市場資金有獲利了結與避險需求，使「基本面看多」與「籌碼面壓力」形成明顯落差。

股板留言幾乎一面倒質疑大摩動機，有人直言「急了」、也有人說「連發三篇是要出貨嗎」，還有網友酸「最懂記憶體的不是三星、海力士、美光，是大摩」。不少人點出關鍵在於「不是報告寫什麼，而是外資到底買了沒」。

記憶體族群 DDR4 力積電 回檔 農曆年 避險 南亞科 華邦電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

記憶體全數出清「暫時畢業一鞠躬」…加總200％獲利入袋！引爆股板

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

相關新聞

旺宏營收／1月30.17億元雙增 市場緊盯缺貨效應與報價走勢

旺宏（2337）6日公布自結1月合併營收30.17億元，較上月26.32億元成長14.6%，也較2025年同期19.93...

南亞科喊上348元？大摩無懼封關賣壓「送定心丸」…網嚇哭：出貨文

記憶體族群近期震盪劇烈，在封關前夕更成為市場焦點。工商時報報導指出，摩根士丹利逆勢調升記憶體F4目標價，替市場送上「定心丸」，但消息一出，PTT股板卻炸鍋，質疑聲浪遠大於信心回溫。 根據報導，大

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。