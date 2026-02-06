卡位台積電先進封裝 CoPoS 這檔一月營收創新高、股價漲停鎖死

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台積電（2330）先進封裝技術由CoWoS升級至CoPoS，法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量（3167）也切入CoPoS，而大量開出今年一月營收，達6.02億元，一舉由上月的5.59億元跳升至6字頭，年增119.6%。股價6日盤中漲停亮燈，鎖死在229元。

法人分析，CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）是目前最成功、亦最成熟的先進封裝平台之一，廣泛應用於高階AI GPU、資料中心與超大算力模組，不過，CoWoS有物理極限問題，因AI晶片進入Rubin 世代，單一封裝需整合更多功能與HBM，在圓形晶圓與光罩尺寸限制之下，使得封裝面積利用率、良率與成本都受限。

CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）則是將現有封裝作法「面板化」，晶片先排列於大型方形面板（Panel）上，再封裝到基板（Substrate），取代過去使用矽圓片(si wafer) 作為中介層的方式，目的是提升封裝面積利用率、產能與良率，同時具備成本競爭力。

法人圈傳出，台積電CoPoS首波設備供應鏈共13家，其中大量也切入CoPoS，在半導體領域方面，董事長王作京先前表示，已有指標客戶晶圓廠和封測廠的訂單，以量測、AOI、自動化系列產品為主，在SoIC、FOPLP與CoWoS皆有對應商品供應。

大量主要業務有PCB設備跟半導體設備，其中PCB設備貢獻約九成，包括一般鑽孔機、高階CCD背鑽機、成型機及邊緣塗佈機。PCB設備出貨分類比重：50%為一般鑽孔機、45%為高階鑽孔機，5%邊緣塗布機。

王作京說，AI也帶動對PCB高階背鑽機需求，大量近年高階CCD背鑽機銷售均保持年增50%的成長，今年營運持續走高。法人預估，大量今年業績持續受高階背鑽與先進封裝拉動，加上南京廠於去年下半年投產，表現將更勝於今年。

大量開出一月營收達6.02億元，一舉由上月的5.59億元跳升至6字頭，年增119.6%，表現亮麗，今股價盤中漲停亮燈至229元。

台積電 PCB CoWoS
相關新聞

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

力積電業內外報喜

力積電（6770）本業、業外同步報喜，公司昨（5）日於法說會表示，本業12吋晶圓代工元月順利漲價，產能利用率逼近滿載，8...

力積電虧損收斂 毛利率轉正

力積電（6770）昨（5）日公布去年第4季毛利率約6%，遠優於前一季的負7，並且是自2024年第3季以來首度翻正，攀上七...

華碩攜聯經 推出科普漫畫

華碩（2357）昨（5）日宣布，旗下電競領導品牌ROG玩家共和國成立20周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，推出科技普及教...

