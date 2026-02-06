日月光投控去年每股純益9.37元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

日月光投控（3711）昨（5）日公布去年第4季財報，受惠產能利用率提升及有利的匯率，單季毛利率攀升至19.5%，改寫三年多來新高；稅後純益147.13億元，季增35%，年增58%，每股純益3.37元，為三年來單季新高；去年全年每股純益為9.37元。

日月光投控去年第4季毛利率19.5%，季增2.4個百分點，年增3.1個百分點；營益率9.9%，季增2.1個百分點，年增3個百分點。去年毛利率17.7%，年增1.4個百分點；營益率7.9%，年增1.3個百分點；稅後純益406.58億元，年增25%，每股純益9.37元。

日月光投控表示，隨先進封裝需求持續提升，去年第4季封測營收達1,097.07億元，季增9%、年增24%；毛利率提升至26.3%，季增4.3個百分點，年增3個百分點；營益率14.7%，季增3.9個百分點，年增4個百分點。

日月光投控營運長吳田玉指出，去年合併營收年成長，封測ATM事業年增23%，主要由先進封裝服務和測試業務驅動。測試業務營收年成長36%，動能來自一站式解決方案和先進封裝測試強勁發展。

資本支出方面，2025年機器設備資本支出總額34億美元，廠房、設施和自動化資本支出21億美元，主要為先進封裝服務和測試投資。

