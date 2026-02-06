鴻海元月營收站高崗 寫同期最佳 本季展望向上

鴻海（2317）今年元月營收出爐，單月合併營收維持高檔，達7,300億關卡，創下歷史同期新高，年成長幅度超過三成。鴻海表示，今年第1季在AI機櫃、消費智慧產品出貨優於原先預期，訂單能見度表現高於去年底，今年第1季季節性表現將可望高於近五年區間。

鴻海昨（5）日公告2026年元月營收7,300億元、月減15.4％，年增35.5％。觀察鴻海今年1月各產品線與去年同期出貨產品概況。雲端網路產品類別、元件及其他產品類別以及消費智能產品類別相較去年同期強勁成長，電腦終端產品類別則較去年同期表現略為衰退。

鴻海近六個月營收

鴻海表示，即使2025年第4季營收創下歷年新高，且ICT產品已漸進入傳統淡季，但目前今年第1季的能見度優於去年12月，主因AI機櫃出貨持續放量、消費智慧產品優於預測，本季季節性表現將優於過去五年區間。

鴻海最新產品營收比重，雲端網路產品占比達42％、消費智能產品占37％、電腦終端產品15％、元件其他產品占6％。AI伺服器是主要出貨主力產品，也是最大營收來源，AI伺服器出貨不斷成長，鴻海今年營運跟著暢旺。

據了解，鴻海2025年前三季AI伺服器營收已達到兆元，2025年第4季AI伺服器機櫃與第3季相比有高雙位數成長，AI伺服器營收動能也持續季成長。法人看好，AI多元解決方案並進之下，鴻海今年市占率持續提升，穩坐全球AI伺服器龍頭寶座。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，客戶對算力需求強勁，2025年預估3到5萬機櫃，2026年倍增到5到6萬櫃，這已經相當保守，樂觀的人估10萬櫃，鴻海過去一年擴大投資，包括美國德州、加州、俄州與威州持續擴建，新一代機櫃（GB300）的良率大幅提升，達到既有水準，未來一到兩季，新一代機櫃出貨持續增加。