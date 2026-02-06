緯創元月營收月減10% 營運不看淡

緯創（3231）今年元月合併營收2,283.67億元，寫下歷史同期新高、單月歷史第三高的優異表現，比去年同期翻倍成長。法人看好，緯創今年營運水準有機會逐季衝高，全年業績將挑戰歷史新高。

緯創昨（5）日公告1月合併營收2,283.67億元、月減10.5％，年對年大增151.5％。1月出貨產品結構分析，筆電出貨為170萬台、月減35％、年成長13％，桌上型電腦出貨量為75萬台、月減25％、年成長7％，顯示器出貨量為90萬台、月減18％、年成長38％。

緯創指出，筆電、桌上型電腦、顯示器等三項產品出貨動能在去年第4季基期較高，預期三大項目產品線今年第1季出貨季減，但可望優於去年同期水準。

在AI伺服器及網通業務表現上，有望呈現強勁的年成長幅度。法人指出，更高單價的GB300伺服器為當前緯創在AI產品的出貨主力，預期本季AI伺服器相關營收可望年成長三位數水準，成為帶動今年第1季「淡季不淡」的關鍵。

緯創將於今（6）日舉行集團旺年會，董事長林憲銘、總經理林建勳出席，預期對今年在AI營運布局釋出最新展望。

據了解，緯創AI伺服器代工業務已經卡位北美四大CSP供應鏈，包含從L6到L11都規格都有所布局。