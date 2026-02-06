大立光元月營收月減2% 搶蘋果商機

大立光（3008）昨（5）日公布元月營收54.99億元，月減2%，年成長11%，為同期新高，優於預期。大立光表示，由於農曆過年工作天數減少，估計2月拉貨動能將較元月下滑。

市場分析，因記憶體吃緊以及農曆過年品牌廠提前拉貨效應，加上iPhone熱銷等，帶動大立光元月營收優於預期。另外，蘋果傳將在2月推出iPhone 17e，定價可能落在599美元（約新台幣1.8萬元），搶攻平價市場，為大立光淡季營運添柴火。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前在法說會表示，進入傳統淡季，本季產能利用率「沒有那麼緊」，但下半年產能已規劃好，並證實可變光圈鏡頭第3季開始出貨。市場預期，下半年新一代iPhone 18將首度搭載可變光圈鏡頭，讓成像品質有感升級，有助於提升ASP，為大立光全年獲利挹注強勁動能。

談及可變光圈鏡頭技術，林恩平表示，可變光圈鏡頭的生產難度比潛望式鏡頭高，主要因光圈多，檢測工序也比較多，會有更多鏡頭被淘汰，目前仍與客戶協商，法人追問良率的挑戰，林恩平表示，看起來（可變光圈鏡頭）價格好一些，但良率沒法估計，鏡頭規格還沒「lock down」，預計第2季有望敲定。

市場關注記憶體價格飆漲影響品牌廠今年訂單。林恩平直言，記憶體價格大漲，品牌商成本上揚，部分品牌商延後鏡頭規格升級，可能影響銷量，小客戶受影響比較大，多沿用原來的解決方案，大客戶還是繼續前進。針對今年手機規格升級進展，林恩平表示，潛望式鏡頭今年沒有升級，未來可能朝更高畫素、看更遠的方向推進，混合鏡頭多由高階旗艦型機種採用。薄形手機因大品牌賣得不好，大家都打退堂鼓，折疊手機預計要等到年底。