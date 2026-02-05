矽格1月營收18.3億元 續創歷史新高

IC封測業股票上市矽格公司（6257）自結2026年1月份合併營業收入為18.3億元，月增逾1%，年增逾13%，續創新高。

矽格公司表示，1月雖步入傳統淡季，但客戶晶片供給未受影響仍維持熱度持續暢旺。AI晶片、高速運算晶片(HPC)增長快速，手機晶片持續增量。另受惠主流記憶體市場Memory晶片價格的同步上揚，整體表現維持正向。

矽格公司進一步表示，因應客戶AI手機、AI伺服器、ASIC、矽光子、網通晶片等需求成長，擴產計畫進展順利，先前追加的資本支出購置設備陸續到位。2026年資本支出預算已於1月陸續開出需求。隨著先進製程晶片需求暢旺，預期營收占比將持續上揚，樂觀看待未來獲利的增長。