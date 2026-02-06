群電元月營收持平 群光月減2.7%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠群電（6412）昨（5）日公布元月營收27.81億元，與去年12月持平，年增3.2%，為四年同期最佳。展望本季，群電表示，在客戶備料動能支撐下，預期本季營運有望淡季不淡，與去年第4季持平。

群電表示，因部分重要半導體供應吃緊，客戶加快備料腳步，強化產能調度與供應鏈彈性，全力配合客戶急單需求。群電昨天股價收94.9元，上漲2.4元。

NB/PC鍵盤龍頭群光（2385）昨（5）日公布元月營收76.95億元，月減2.7%，年增2.4%，主要受惠客戶提前拉貨效應。群光表示，本季在2月因農曆新年工作天數少，預期營收下滑，進入3月後，三大產品線營收將同步有感回升。

群光表示，元月營收結構中，鍵盤表現最亮眼，月增中個位數，年成長高個位數，品牌客戶NB鍵盤拉貨動能高於去年12月，電競鍵盤需求也十分強勁。

在影像產品方面，群光表示，今年將成功量產邊緣AI系列新品，供貨美國大廠的專業戶外休閒活動攝影機預計下季出貨，透過群光整合AI辨識功能，可全天候在戶外進行動物辨識，隨時回傳影像給使用者，掌握動物行蹤，法人預期將成為今年影像產品成長主要動能之一。今年來自美國一線大廠的智慧視訊會議系統及智慧車隊管理行車紀錄器等轉單需求，也為影像產品業務挹注新動能。

電競鍵盤 群光 營收
