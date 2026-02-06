力積電虧損收斂 毛利率轉正

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

力積電（6770）昨（5）日公布去年第4季毛利率約6%，遠優於前一季的負7，並且是自2024年第3季以來首度翻正，攀上七季來高點，若扣除銅鑼廠影響，毛利率更是衝上17%，單季稅後淨損收斂至6.54億元，較前一季淨損27.28億元、2024年同期淨損15.01億元大幅收斂，每股淨損0.16元，離單季轉盈僅一步之遙。

力積電表示，上季營運大幅好轉，主要受惠DRAM平均單價（ASP）走揚與美元升值，帶動營收回升、毛利率由負轉正，伴隨產能利用率提升與產品組合效益，單季虧損明顯收斂，獲利結構持續改善。

由於去年前三季虧損較大，力積電2025年全年毛利率負3%，較2024年同期1%轉負；稅後淨損78.13億元，每股淨損1.86元。

毛利率 力積
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

力積電：驅動IC代工先漲價 3月續調8吋功率元件

力積電估賺一股本？世界先進昨跌停資金轉向…鄉民狂刷「相信黃董」背後殘酷真相

威剛1月合併營收 連二月創高

記憶體還是夯…族群中誰能再領先過高？外資押寶「這兩檔」

相關新聞

鴻海元月營收站高崗 寫同期最佳 本季展望向上

鴻海今年元月營收出爐，單月合併營收維持高檔，達7,300億關卡，創下歷史同期新高，年成長幅度超過三成。鴻海表示，今年第1...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

力積電業內外報喜

力積電（6770）本業、業外同步報喜，公司昨（5）日於法說會表示，本業12吋晶圓代工元月順利漲價，產能利用率逼近滿載，8...

力積電虧損收斂 毛利率轉正

力積電（6770）昨（5）日公布去年第4季毛利率約6%，遠優於前一季的負7，並且是自2024年第3季以來首度翻正，攀上七...

華碩攜聯經 推出科普漫畫

華碩（2357）昨（5）日宣布，旗下電競領導品牌ROG玩家共和國成立20周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，推出科技普及教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。