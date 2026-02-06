力積電虧損收斂 毛利率轉正
力積電（6770）昨（5）日公布去年第4季毛利率約6%，遠優於前一季的負7，並且是自2024年第3季以來首度翻正，攀上七季來高點，若扣除銅鑼廠影響，毛利率更是衝上17%，單季稅後淨損收斂至6.54億元，較前一季淨損27.28億元、2024年同期淨損15.01億元大幅收斂，每股淨損0.16元，離單季轉盈僅一步之遙。
力積電表示，上季營運大幅好轉，主要受惠DRAM平均單價（ASP）走揚與美元升值，帶動營收回升、毛利率由負轉正，伴隨產能利用率提升與產品組合效益，單季虧損明顯收斂，獲利結構持續改善。
由於去年前三季虧損較大，力積電2025年全年毛利率負3%，較2024年同期1%轉負；稅後淨損78.13億元，每股淨損1.86元。
