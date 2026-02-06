貿聯、億光1月營收月增12%
連接器大廠貿聯-KY（3665）昨（5）日公告元月自結合併營收達74.55億元、月成長12.2％，創單月歷史新高，超越去年9月合併營收67.06億元的歷史高峰。法人看好，貿聯受惠於AI基礎建設需求持續成長，預期今年營運將有望持續衝高。
貿聯元月合併營收74.55億元、月成長12.2％，相較去年同期增加34％。貿聯表示，整體客戶需求趨勢及本公司中長期展望並未出現任何重大變化。
LED封裝大廠億光（2393）昨（5）日公告元月營收18.04億元，攀上九個月來高點，月增12.6%，年增11.9%，主要受惠車用與不可見光產品需求強勁。觀察營收結構，發光元件與感測元件為核心支柱，隨智慧座艙滲透率提升，車內外照明及紅外感應需求成長，法人預估億光今年車用營收將呈雙位數增長。
