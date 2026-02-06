偉詮電1月合併營收月增37% 茂達增7.7%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠偉詮電（2436）與茂達昨（5）日公布元月業績，偉詮電創歷史新高，月增逾三成，茂達則為歷年同期新高表現。

雖然首季通常是淡季，但偉詮電的散熱風扇達驅動IC產品線，應用在伺服器領域的動能持續強勁，帶動表現淡季不淡，元月合併營收為4.14億元，月增37.5％、年增60.6％，首度單月業績超過4億元水準。目前散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PD晶片是偉詮電自有業務發展主力，帶動營收的雙成長主軸。散熱風扇馬達驅動IC動能可望延續一整年，據了解，USB PD晶片產品線包括筆電與遊戲機應用，在農曆年前也出現部分提前拉貨潮，年後動能有望逐漸增強。

茂達元月合併營收為6.82億元，月增7.7％、年增11.5％，是單月歷史第三高、歷年同期新高表現。

茂達去年合併營收為74.83億元，年增22.8％，再度站上歷史新高。茂達有風扇馬達驅動IC與電源管理IC兩大產品線，去年風扇馬達驅動IC的成長幅度較大，受惠於NB導入雙風扇、甚至電競筆電配置3至4顆的趨勢。

