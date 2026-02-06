華碩攜聯經 推出科普漫畫

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

華碩（2357）昨（5）日宣布，旗下電競領導品牌ROG玩家共和國成立20周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，推出科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》。

台北國際書展本周開跑，華碩昨日舉行科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》記者會，強調這次與聯經出版合作，不僅是品牌IP的延伸，更是一場旨在將冰冷科技轉化為熱血教育養分的跨界創新。

許先越表示，《ROG OMNI 無懼特攻》對華碩而言，不僅是一部充滿想像力的跨域創作，更承載著華碩對未來世代的深切期許。希望透過這次與聯經出版的結合，將科技較為艱澀的硬知識轉化為激發探索的力量，喚醒讀者內心「天生無懼」的火種，鼓舞他們勇於創新、迎接挑戰，進而深化科技產業的軟實力。

近期記憶體持續缺貨漲價，引爆「科技通膨」，進而壓抑終端買氣，華碩共同執行長許先越昨日受訪坦言，記憶體缺貨漲價影響確實存在，惟受衝擊的並非只有華碩，幾乎整個供應鏈從最上游到下游都受到不同程度的影響，預期這波記憶體缺貨漲價潮可能延續到2027年下半年。

許先越強調，今年市場面臨最大挑戰之一，就是記憶體供給吃緊，面對缺貨漲價潮，華碩各個事業群已經準備好不同的應對方式，具體作法及相關細節預計會在法說會說明。

華碩 科技 聯經出版
相關新聞

鴻海元月營收站高崗 寫同期最佳 本季展望向上

鴻海今年元月營收出爐，單月合併營收維持高檔，達7,300億關卡，創下歷史同期新高，年成長幅度超過三成。鴻海表示，今年第1...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

力積電業內外報喜

力積電（6770）本業、業外同步報喜，公司昨（5）日於法說會表示，本業12吋晶圓代工元月順利漲價，產能利用率逼近滿載，8...

力積電虧損收斂 毛利率轉正

力積電（6770）昨（5）日公布去年第4季毛利率約6%，遠優於前一季的負7，並且是自2024年第3季以來首度翻正，攀上七...

