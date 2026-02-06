華碩攜聯經 推出科普漫畫

華碩（2357）昨（5）日宣布，旗下電競領導品牌ROG玩家共和國成立20周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，推出科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》。

台北國際書展本周開跑，華碩昨日舉行科技普及教育漫畫《ROG OMNI 無懼特攻》記者會，強調這次與聯經出版合作，不僅是品牌IP的延伸，更是一場旨在將冰冷科技轉化為熱血教育養分的跨界創新。

許先越表示，《ROG OMNI 無懼特攻》對華碩而言，不僅是一部充滿想像力的跨域創作，更承載著華碩對未來世代的深切期許。希望透過這次與聯經出版的結合，將科技較為艱澀的硬知識轉化為激發探索的力量，喚醒讀者內心「天生無懼」的火種，鼓舞他們勇於創新、迎接挑戰，進而深化科技產業的軟實力。

近期記憶體持續缺貨漲價，引爆「科技通膨」，進而壓抑終端買氣，華碩共同執行長許先越昨日受訪坦言，記憶體缺貨漲價影響確實存在，惟受衝擊的並非只有華碩，幾乎整個供應鏈從最上游到下游都受到不同程度的影響，預期這波記憶體缺貨漲價潮可能延續到2027年下半年。

許先越強調，今年市場面臨最大挑戰之一，就是記憶體供給吃緊，面對缺貨漲價潮，華碩各個事業群已經準備好不同的應對方式，具體作法及相關細節預計會在法說會說明。