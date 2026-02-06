TV面板看漲 雙虎有撐

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊縮，2月電視面板價格將全面走揚，顯示器面板也因急單而有漲價可能。法人看好，面板價格續揚，將助益友達（2409）、群創本季傳統淡季營運。

友達將於下周二（10日）舉行法人說明會，公布去年營運成果與營運展望，目前已進入法說前緘默期。群創尚未公告最新法說會日期，依慣例，可望於3月上旬舉辦。

集邦研究副總范博毓表示，2月電視面板需求仍維持相對較穩定水準，由於面板廠明確表達將在農曆春節期間進行五至起天不等的產能調控，使得平均產能利用率約較元月下降10%，可望支撐供需維持在較平衡狀態，也有助於電視面板價格上揚。

集邦預估，2月電視面板價格有望全面上漲，32吋、43吋與50吋預估漲1美元；55吋、65吋與75吋估漲2美元。

電視面板價格續漲確立，監視器面板需求亦較預期佳。范博毓指出，隨著品牌客戶陸續拋出急單，面板廠積極醞釀調升監視器面板價格。中國華南市場的Open Cell面板在過去一至二個月試探性調漲後，2月起面板廠將進一步推動上調顯示器面板模組價格。目前因23.8吋FHD供應仍偏吃緊，可望成為價格率先調整的關鍵尺寸。預估23.8吋FHD Open Cell面板調漲0.3美元，27吋FHD Open Cell面板預估調漲0.1美元；而23.8吋FHD面板模組也有望調漲0.2美元。

筆電用面板價格則呈現不同調走勢，2月受記憶體與其他半導體料件供貨吃緊與漲價影響，范博毓說，筆電品牌客戶持續針對筆電面板展開提前備貨，但加大要求筆電面板降價力道。

在上述前提下，面板廠為維繫與筆電品牌客戶的關係，在面板價格態度上持續放軟，以爭取訂單穩定。預估2月筆電面板價格全尺寸呈現下跌態勢，其中TN機種估跌0.1美元，IPS機種估跌0.2美元。

電視面板 筆電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

出國旅遊熱 團費看漲兩成

台股長線看漲 專家：拉回承接績優股

集邦上修記憶體漲幅預估

大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

相關新聞

鴻海元月營收站高崗 寫同期最佳 本季展望向上

鴻海今年元月營收出爐，單月合併營收維持高檔，達7,300億關卡，創下歷史同期新高，年成長幅度超過三成。鴻海表示，今年第1...

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

力積電業內外報喜

力積電（6770）本業、業外同步報喜，公司昨（5）日於法說會表示，本業12吋晶圓代工元月順利漲價，產能利用率逼近滿載，8...

力積電虧損收斂 毛利率轉正

力積電（6770）昨（5）日公布去年第4季毛利率約6%，遠優於前一季的負7，並且是自2024年第3季以來首度翻正，攀上七...

華碩攜聯經 推出科普漫畫

華碩（2357）昨（5）日宣布，旗下電競領導品牌ROG玩家共和國成立20周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，推出科技普及教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。