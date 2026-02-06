一詮1月合併營收月增6% 穩懋1月營收月減9%

經濟日報／ 記者籃珮禎陳昱翔 / 台北報導

一詮（2486）轉型AI半導體散熱供應商成效顯著，昨（5）日公告元月合併營收5.59億元，月增6.2%，較去年同期大增34.9%，創單月歷史新高紀錄。

受惠於高階均熱片出貨放量，一詮延續去年營收走勢，元月寫下開門紅，法人指出，一詮產能調整策略精確，將傳統產線轉往中國江門以降低成本，在台灣擴大高毛利產品產能，轉型進入收割期，未來獲利成長空間值得期待。

法人分析，一詮目前握有輝達Grace CPU均熱片訂單，穩定供應Google與AWS等雲端大廠AI加速器元件，隨著AI晶片功耗推升散熱規格，帶動高毛利產品出貨動能，支撐元月營收站上歷史新高。

砷化鎵代工廠穩懋（3105）昨（5）日公告元月營收14.68億元，月減9.1%、年增24.7%；穩懋預計11日封關日舉辦法說會，屆時將公告去年財報與釋出今年展望。

穩懋近年來積極拓展光通訊業務，去年營收占比僅個位數，但今年有機會大幅度成長，主要動能來自美系晶片客戶開始下單讓穩懋有望在今年切入AI資料中心用的PD與高功率雷射市場，並間接搶進Google TPU供應鏈。

Google最新推出的AI語言模型Gemini近期在市場上獲得用戶高度肯定。

