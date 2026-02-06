智邦最強元月 展望正向

網通大廠智邦（2345）昨（5）日公布元月營收215.27億元，月減17.4%，年增達71.9%，創歷年同期新高。法人預估，第1季受季節因素影響，營收將呈現季減低雙位數水準，全年營收受惠AI需求，持續成長。

智邦連續八個月單月營收站穩200億元，法人表示，AI需求持續成長，2025年12月營收逾260億元，單月及單季營收均創下歷史新高，預估今年第1季受季節性因素影響，營收季減低雙位數。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台舉辦「兆元宴」，智邦首度現身名單。總經理李訓德現場化身粉絲，拿著智邦產品請黃仁勳簽名留念。

法人分析，智邦AI產品支援輝達等多個平台的解決方案，搭上AI熱潮，除資料中心用交換器持續從400G升級800G交換器，今年更將出貨1.6T交換器，AI加速器模組也持續升級，超大規模雲端客戶（hyperscalers）數量及出貨品項持續增加。

智邦是早期成功量產800G廠商之一，持續擴大出貨規模，智邦觀察，400G跨向800G產品週期約四到五年，但隨著AI需求驅動，加速交換器升級時間，800G跨向1.6T的週期將明顯縮短。

外資法人也認為，AI需求，驅動交換器需求持續增溫，加快800G升級至1.6T的速度。日前美系外資報告指出，AI需求加速交換器產品需求及規格升級，智邦客戶數量持續擴大，AI加速器模組業務將隨世代轉換，帶來新一波成長動能，維持對智邦正向看法與「加碼」評價，目標價1,620元。