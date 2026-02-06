聽新聞
聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。

展望本季，聯電預期晶圓需求維持穩健，出貨量與前一季持平，美元計價平均單價（ASP）維持穩定，毛利率約落在高20％區間，產能利用率約70％。

聯電估計，2026年成熟製程市場年增約1％至3％，該公司成長性可望優於產業平均。

產品定價環境方面，聯電共同總經理王石表示，2026年市場條件較過去轉趨有利，並未看到需要進行激進價格調整的情況。

聯電強調，隨著產品組合持續優化、產能利用率改善，以及22奈米與多項特殊製程導入進度符合預期，將持續採取以價值為基礎的有紀律定價策略。

聯電 產能利用率 市場
相關新聞

鴻海元月營收站高崗 寫同期最佳 本季展望向上

鴻海今年元月營收出爐，單月合併營收維持高檔，達7,300億關卡，創下歷史同期新高，年成長幅度超過三成。鴻海表示，今年第1...

TV面板看漲 雙虎有撐

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日最新報告指出，隨著主要面板廠持續調控產能，產能利用率下降使得供給持續緊...

力積電業內外報喜

力積電（6770）本業、業外同步報喜，公司昨（5）日於法說會表示，本業12吋晶圓代工元月順利漲價，產能利用率逼近滿載，8...

力積電虧損收斂 毛利率轉正

力積電（6770）昨（5）日公布去年第4季毛利率約6%，遠優於前一季的負7，並且是自2024年第3季以來首度翻正，攀上七...

華碩攜聯經 推出科普漫畫

華碩（2357）昨（5）日宣布，旗下電競領導品牌ROG玩家共和國成立20周年，與聯經出版重磅展開跨界合作，推出科技普及教...

