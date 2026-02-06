聽新聞
聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳
聯電（2303）昨（5）日公告元月合併營收為208.62億元，為歷年最旺的元月，月增8.2%，年增5.33%。
展望本季，聯電預期晶圓需求維持穩健，出貨量與前一季持平，美元計價平均單價（ASP）維持穩定，毛利率約落在高20％區間，產能利用率約70％。
聯電估計，2026年成熟製程市場年增約1％至3％，該公司成長性可望優於產業平均。
產品定價環境方面，聯電共同總經理王石表示，2026年市場條件較過去轉趨有利，並未看到需要進行激進價格調整的情況。
聯電強調，隨著產品組合持續優化、產能利用率改善，以及22奈米與多項特殊製程導入進度符合預期，將持續採取以價值為基礎的有紀律定價策略。
