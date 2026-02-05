億光營收／1月18億元創9個月新高 發光與感測元件雙引擎帶動年增11.9%

LED封裝大廠億光（2393）受惠車用與不可見光產品需求強勁，5日公告元月營收18.04億元，月增12.6%、年增11.9%，寫下近九個月來營運高點。

觀察億光元月營收組成，發光元件貢獻約10.4億元，占營收比重約57.6%，感測元件則達2.93億元，占比約16.2%，兩者合計已占營收逾7成，顯示利基型產品策略成效顯著。

法人指出，隨智慧座艙滲透率提升，億光車用營收今年看增雙位數，加上產品組合優化，毛利率有望挑戰新高。

業界分析，億光紅外線光耦合器市占全球第一，高階產品已廣泛應用於電動車BMS、充電樁及儲能等場景，成功避開低價競爭。

法人分析，億光近10年平均配發率逾80%，且以現金為主，具備穩定分紅能力，以目前配息水準推估，殖利率達6%以上。隨消費性產品營收占比降至33%，加上碳化矽MOSFET與AR感測元件將於2026年起顯著貢獻，有望帶動營運重拾成長軌道。