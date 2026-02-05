一詮營收／1月5.59億元創新高 散熱元件占比站穩44%

一詮（2486）轉型AI半導體散熱供應商成效顯著，5日公告元月合併營收5.59億元，月增6.2%、年增34.93%，刷新單月歷史新高紀錄。

觀察一詮元月營收結構，高毛利的散熱元件貢獻2.47億元，占比穩定站好44.18%，延續去年12月以來的強勁動能，穩居公司第一大產品線。

目前一詮產品占比已明顯質變，除了散熱元件表現強勢，導線架業務元月貢獻1.63億元，占比約29.19%，陶瓷電路板與TV背光模組則分別為5,428萬元與5,339萬元。

此外，智能服務機器人也挹注2,052萬元營收，顯示公司在AI多元應用布局開始看到成效。

為因應輝達（NVIDIA）、Google等大客戶訂單，一詮正積極將台灣廠區改裝為均熱片與補強片專線，預計今年產能將較去年翻倍提升。除了伺服器散熱，光通訊CPO技術也進入小量出貨，訂單能見度看到2027年。

一詮去年營收60.46億元創9年新高，法人指出，隨其高價值產品占比拉升，轉型效益持續發酵，今年整體獲利動能有望優於去年，展現從LED導線架廠跨足半導體領域的成長力道。