快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

偉詮電營收／1月4.14億元、年增60.6％ 創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠偉詮電（2436）於5日公布1月業績，創歷史新高。

雖然首季通常是淡季，但偉詮電的散熱風扇達驅動IC產品線，應用在伺服器領域的動能持續強勁，帶動其表現淡季不淡，1月合併營收為4.14億元，月增37.5％、年增60.6％，首度單月業績超過4億元水準。

目前散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PD晶片是偉詮電自有業務發展主力，為其雙成長主軸。除了散熱風扇馬達驅動IC動能可望延續一整年，據了解，其USB PD晶片產品線包括筆電與遊戲機應用，在農曆過年前有部分提前拉貨潮，後續於年後的動能也有望逐漸增強。

偉詮電去年合併營收為35.68億元，年增15.3％，達歷史次高水準，由於散熱風扇馬達驅動IC產品線持續搭上AI趨勢列車，法人看好，該公司本季業績有機會是歷年同期最旺，且今年營收看增雙位數百分比，有望挑戰新高。

偉詮電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

美方鬆綁輝達對中出口H200晶片仍卡關 路透：可能拖到川普4月訪中前

超微喊AI業務下半年爆發 CEO蘇姿丰強調新晶片將加速放量

相關新聞

日月光投控2025年每股賺9.37元 創3年高點

封測廠日月光投控今天公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利新台幣147.13億元，創12季高點，較去年第3季增加35%，...

聯電營收／1月208億元、年增5.3% 續為今年開局營運增添支撐

晶圓代工業者聯電（2303）5日公告自結今年1月合併營收為208.62億元，月增8.2%、年增5.33%，續為今年開局營...

面板雙虎大啖「太空商機」 新一波多頭攻勢將再啟

近來面板雙虎友達（2409）、群創（3481），因「太空商機」題材而吸引買盤大舉進駐，推升股價強揚。5日友達更因介入低軌...

大立光營收／1月54億元、月減2% 2月因春節工作天數減少將較元月下滑

大立光（3008）5日公布元月合併營收54.99億元，月減2%，較去年同期成長11%。大立光表示，由於2月逢農曆過年，工...

鴻海營收／元月年增逾三成 創歷年同期新高

鴻海（2317）公告2026年1月營收7,300億元、月減15.4％，相較2025年增加35.5％，為歷年同期最高。鴻海...

聯電營收／1月208億元 月增8.2%、年增5.3%

聯電（2303）5日盤後公告自結1月合併營收為208.62億元，月增8.2%、年增5.33%，續為今年開局營運增添支撐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。