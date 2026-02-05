偉詮電營收／1月4.14億元、年增60.6％ 創新高
IC設計廠偉詮電（2436）於5日公布1月業績，創歷史新高。
雖然首季通常是淡季，但偉詮電的散熱風扇馬達驅動IC產品線，應用在伺服器領域的動能持續強勁，帶動其表現淡季不淡，1月合併營收為4.14億元，月增37.5％、年增60.6％，首度單月業績超過4億元水準。
目前散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PD晶片是偉詮電自有業務發展主力，為其雙成長主軸。除了散熱風扇馬達驅動IC動能可望延續一整年，據了解，其USB PD晶片產品線包括筆電與遊戲機應用，在農曆過年前有部分提前拉貨潮，後續於年後的動能也有望逐漸增強。
偉詮電去年合併營收為35.68億元，年增15.3％，達歷史次高水準，由於散熱風扇馬達驅動IC產品線持續搭上AI趨勢列車，法人看好，該公司本季業績有機會是歷年同期最旺，且今年營收看增雙位數百分比，有望挑戰新高。
