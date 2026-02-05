快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

緯創營收／1月2283億元、年增151.5% 創同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創（3231）5日公告1月營收2,283.7億元，月減10.5%，年增151.5%，創下同期新高。緯創總經理林建勳先前表示，今年首季營收將呈現持平，後續將逐季上揚。至於全年來看，仍是以三位數成長做為目標進行努力。

法人則抱持相同看法，以出貨量來看，今年第1季出貨量預計將會與上季持平，而後逐季成長，預計全年出貨量將會較去年翻倍。而新產品VR200的部分，預計3月將會開始試產L6產品，於第4季開始放量，成為下一棒成長動能。而除了AI事業外，公司也積極開拓新業務，其中最受矚目的便是2019年成立的網通事業部，法人預估今年將有機會達成十倍成長，公司於法說會上也樂觀表示，網通將有可能是繼AI之後下一個大成長的事業部。

貨量 網通 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝達注資OpenAI 砸200億美元參與新一輪籌資 台積、鴻海等受惠

英特爾進軍GPU 強碰輝達 緯創、技嘉等代工、品牌廠受惠

紅豆餅送暖！黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

謝金河點名「Blackwell機櫃贏家」反掀恐慌！網喊「冥燈發威」老AI一片綠

相關新聞

日月光投控2025年每股賺9.37元 創3年高點

封測廠日月光投控今天公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利新台幣147.13億元，創12季高點，較去年第3季增加35%，...

聯電營收／1月208億元、年增5.3% 續為今年開局營運增添支撐

晶圓代工業者聯電（2303）5日公告自結今年1月合併營收為208.62億元，月增8.2%、年增5.33%，續為今年開局營...

面板雙虎大啖「太空商機」 新一波多頭攻勢將再啟

近來面板雙虎友達（2409）、群創（3481），因「太空商機」題材而吸引買盤大舉進駐，推升股價強揚。5日友達更因介入低軌...

大立光營收／1月54億元、月減2% 2月因春節工作天數減少將較元月下滑

大立光（3008）5日公布元月合併營收54.99億元，月減2%，較去年同期成長11%。大立光表示，由於2月逢農曆過年，工...

鴻海營收／元月年增逾三成 創歷年同期新高

鴻海（2317）公告2026年1月營收7,300億元、月減15.4％，相較2025年增加35.5％，為歷年同期最高。鴻海...

聯電營收／1月208億元 月增8.2%、年增5.3%

聯電（2303）5日盤後公告自結1月合併營收為208.62億元，月增8.2%、年增5.33%，續為今年開局營運增添支撐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。