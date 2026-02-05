緯創營收／1月2283億元、年增151.5% 創同期新高
緯創（3231）5日公告1月營收2,283.7億元，月減10.5%，年增151.5%，創下同期新高。緯創總經理林建勳先前表示，今年首季營收將呈現持平，後續將逐季上揚。至於全年來看，仍是以三位數成長做為目標進行努力。
法人則抱持相同看法，以出貨量來看，今年第1季出貨量預計將會與上季持平，而後逐季成長，預計全年出貨量將會較去年翻倍。而新產品VR200的部分，預計3月將會開始試產L6產品，於第4季開始放量，成為下一棒成長動能。而除了AI事業外，公司也積極開拓新業務，其中最受矚目的便是2019年成立的網通事業部，法人預估今年將有機會達成十倍成長，公司於法說會上也樂觀表示，網通將有可能是繼AI之後下一個大成長的事業部。
