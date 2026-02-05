力積電：驅動IC代工先漲價 3月續調8吋功率元件

快訊

中央社／ 新竹5日電

晶圓代工廠力積電今天表示，記憶體代工產線供需失衡，連帶排擠邏輯產能，邏輯代工產品線自谷底翻身，產能將供不應求，1月已調漲驅動IC及感測器代工價，預計3月調漲8吋功率元件代工價。

力積電下午召開線上法人說明會，公布2025年第4季營運結果。受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）價格上揚，力積電2025年第4季營收124.95億元，季增6%，毛利率6%，稅後淨損6.54億元，每股虧損0.16元。

力積電副總經理譚仲民指出，2025年第4季營運朝向正向改善，出貨量41.5萬片約當12吋晶圓，產能利用率82%。

力積電2025年總營收1501.98億元，增加8%，毛損率3%，稅後淨損78.13億元，每股虧損1.86元。

朱憲國說，記憶體代工產品線出現供需結構性失衡情況，客戶投片積極，預期缺口可能延續到下半年。高階AI伺服器排擠消費應用的中低端產品，帶動DDR3及DDR4需求提升。

至於快閃記憶體方面，SLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格上漲，編碼型快閃記憶體（NORFlash）客戶驗證已告一段落，去年底逐步放量，預期今年可望進一步提升。

邏輯代工業務方面，朱憲國表示，1月起伺服器需求強勁，因部分與記憶體共用機台，將排擠邏輯產能，加上銅鑼廠出售美光（Micron）消息，刺激需求回升，1月調升驅動IC及感測器報價。

朱憲國說，AI伺服器功率元件需求增加，2月起無法滿足客戶需求，因部分竹南8吋廠無塵室將改為12吋設備，可能使得產能吃緊，預計3月調升價格，邏輯代工產品線自谷底翻身。

至於與印度塔塔電子建廠合作案，朱憲國表示，雙方合作不受出售銅鑼廠予美光影響，累計已有1.43億美元收入入帳，未來將共同開發邏輯代工市場。

力積電2025年實際資本支出2.86億美元，因設備取得時程影響，低於原先規劃的4.8億美元，2026年資本支出初步規劃3億美元。

