力積電法說會／記憶體供給缺口延續至2026下半年 12吋、8吋代工價續漲

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

力積電（6770）5日召開法說會，總經理朱憲國預期記憶體供需「結構性失衡」下，供給缺口將延續到2026年下半年，DRAM晶圓代工價格續上拉、Flash亦同；AI伺服器排擠中低端DRAM產能，推升DDR3、DDR4利基型產品售價。

他指出，韓系大廠退出SLC NAND Flash後，網通／工控／消費需求未減，帶動合約價與現貨價明顯上漲且仍在發酵；NOR Flash去年底起放量、今年逐步提升，車規持續驗證。

邏輯代工方面，朱憲國點名今年1月起供給轉緊，缺口集中在12吋Driver IC與Sensor代工，公司已自1月起調升售價；8吋端因需求轉強且部分無塵室改裝供12吋先進封裝機台使用，2月起產能已不夠，規劃3月起調升8吋代工價格，並看好GaN、矽電容成為新動能。

先進封裝／3D AI Foundry方面，矽中介層需求增溫、良率達穩定量水準，並導入CoWoS-L、CoPoS；Wafer-on-Wafer已少量出貨，4層堆疊通過一線大廠認證，預計2027年起量產。朱憲國並補充，未來力積電將支援美光在HBM後段晶圓製造（PWF）代工需求，目標三年內使PWF等相關產品線貢獻約20%營業額，成為3D AI Foundry事業的重要成長動能（第4季約占營收3%）。

與美光合作上，力積電已簽意向書，銅鑼廠將分階段轉讓，美光並預付HBM後段晶圓製造產能、把力積電納入其先進封裝供應鏈；另與塔塔合作案不受影響，技術服務費累計入帳1.43億美元且無延遲。

力積電2025年第4季營收124.95億元，季增2%，年增17%，主要受惠DRAM ASP上升與美元升值；毛利率6%，若扣除P5影響毛利率約17%，較上季及去年同期由負轉正，同樣來自DRAM ASP拉升、美元升值貢獻與產能利用率提升；稅後淨損6.54億元，除毛利改善外，也包含認列塔塔電子合作案淨收益4.9億元；每股淨損0.16元。

2025年全年合併營收 467.3億元，年增4%；毛利率為 -3%，較去年同期1%由盈轉虧；全年稅後淨損78.13億元，每股淨損1.86元。公司透過費用控管與產品結構調整，為後續景氣回溫與產能效率改善奠定基礎。

DDR4 力積 晶圓代工
