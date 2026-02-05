大立光營收／1月54億元、月減2% 2月因春節工作天數減少將較元月下滑

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
上市光學大廠大立光。圖／聯合報系資料照
大立光（3008）5日公布元月合併營收54.99億元，月減2%，較去年同期成長11%。大立光表示，由於2月逢農曆過年，工作天數減少，拉貨動能將較元月下滑。

大立光今天股價收2,300元，下滑65元。針對今年手機規格升級進展，大立光董事長林恩平表示，潛望式鏡頭今年沒有升級，未來可能朝更高畫素、看的更遠的方向推進，至於混合鏡頭多由高階旗艦型機種採用。談及可變光圈鏡頭技術，林恩平表示，可變光圈鏡頭的生產難度比潛望式鏡頭高，主要因光圈多，檢測工序也比較多，會有更多鏡頭被淘汰下來，目前仍與客戶協商中。

針對記憶體價格飆漲是否影響品牌廠今年訂單表現，林恩平直言，因記憶體價格大漲，品牌商成本上揚，部分品牌商延後鏡頭規格升級，可能影響銷售下滑，其中，小客戶受影響比較大，多沿用原來的解決方案，但大客戶還是繼續前進。

鏡頭 大立光 林恩平
