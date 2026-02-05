台光電營收／1月108億元創新高 CCL首家單月破百億元

台廠銅箔基板CCL首家單月營收破百億元，台光電（2383）5日公布1月營收108.63億元創新高，月成長 24.8%，與去年同期相比為年增 55.5%；台光電說明1月成長受惠於AI伺服器成長力道。

台光電日前公告斥資27.8億元，向遠東新買觀音廠辦擴廠。台光電公告說明，取得目的或用途為供生產營運使用。

台光電先前公告董事會昨日拍板購買桃園市觀音區工業區段三小段土地，土地面積：35,981平方公尺，折合10,884.25坪，建物面積：33,669.86平方公尺，折合10,185.13坪，交易總金額：新台幣27.8億元，交易相對人：遠東新世紀股份有限公司。

展望未來，台光電先前提到，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電強調，長期深耕HDI及高速CCL領域，技術領先、產品組合完整，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。台光電先前指出，隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升，市占率及營收均將穩步擴大。

在產能布局方面，台光電先前預告，啟動2026年的新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，計畫完成後，整體產能將再提升近三成。