群光1月營收年增2.4% 終止連8個月年減

電腦鍵盤龍頭群光今天公布1月營收新台幣76.95億元，月減2.7%，年增2.4%，終止先前連8個月營收年減。

群光表示，受惠客戶提前拉貨，1月營收表現較去年同期佳，3大產品線中，以鍵盤表現最亮眼，有中個位數月增，也比去年同期成長高個位數，包括品牌客戶的NB鍵盤拉貨動能高於去年12月，零售市場的Tablet & 2-in-1裝置，以及電競鍵盤需求也十分強勁。

展望第1季，群光表示2月因農曆新年工作天數少，預期營收下滑，但進入3月後，3大產品線營收預計將同步有感回升。

另外在影像產品方面，群光搶搭AI浪潮，一系列Edge AI Vision新產品今年即將量產，首先亮相為專業戶外休閒活動攝影機，供應給美系大廠，該邊緣AI影像產品透過群光整合AI辨識功能，全天候在戶外進行動物辨識，隨時回傳影像給使用者，方便掌握動物行蹤，相關產品預計今年第2季陸續出貨，成為公司今年主要營運動能之一。