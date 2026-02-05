快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

群光1月營收年增2.4% 終止連8個月年減

中央社／ 台北5日電

電腦鍵盤龍頭群光今天公布1月營收新台幣76.95億元，月減2.7%，年增2.4%，終止先前連8個月營收年減。

群光表示，受惠客戶提前拉貨，1月營收表現較去年同期佳，3大產品線中，以鍵盤表現最亮眼，有中個位數月增，也比去年同期成長高個位數，包括品牌客戶的NB鍵盤拉貨動能高於去年12月，零售市場的Tablet & 2-in-1裝置，以及電競鍵盤需求也十分強勁。

展望第1季，群光表示2月因農曆新年工作天數少，預期營收下滑，但進入3月後，3大產品線營收預計將同步有感回升。

另外在影像產品方面，群光搶搭AI浪潮，一系列Edge AI Vision新產品今年即將量產，首先亮相為專業戶外休閒活動攝影機，供應給美系大廠，該邊緣AI影像產品透過群光整合AI辨識功能，全天候在戶外進行動物辨識，隨時回傳影像給使用者，方便掌握動物行蹤，相關產品預計今年第2季陸續出貨，成為公司今年主要營運動能之一。

電競鍵盤 群光 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

海軍光6快艇甲板貼滿「神秘色塊」出海 疑測試無人機

小黃運將丟個便當盒要「到案說明」？ 北市環保局喊冤：釐清而已

趁午睡偷摸女童下體、偷拍 約30人受害 南檢起訴安親班狼師

澳網／高芙出局後台失控砸拍 斯威雅蒂力挺籲給隱私空間

相關新聞

日月光投控2025年每股賺9.37元 創3年高點

封測廠日月光投控今天公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利新台幣147.13億元，創12季高點，較去年第3季增加35%，...

聯電營收／1月208億元、年增5.3% 續為今年開局營運增添支撐

晶圓代工業者聯電（2303）5日公告自結今年1月合併營收為208.62億元，月增8.2%、年增5.33%，續為今年開局營...

聯電營收／1月208億元 月增8.2%、年增5.3%

聯電（2303）5日盤後公告自結1月合併營收為208.62億元，月增8.2%、年增5.33%，續為今年開局營運增添支撐。

華邦電回測100元可不可以買？分析師教你這樣做…

美光股價重挫，三星、海力士也走弱，拖累台股記憶體股5日再度面臨賣壓，華邦電（2344）一度下探至101元，盤中大跌逾5%...

聯發科去年每股純益66.16元

聯發科昨（4）日公布去年第4季毛利率、營益率「雙率雙降」，單季每股純益14.39元，下探近九季低點；去年每股純益為66....

jpp元月營收同期最佳

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日公告元月營收3.59億元，為歷年最旺的元月，月增2.5%，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。