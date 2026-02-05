日月光投控2025年每股賺9.37元 創3年高點

封測廠日月光投控今天公布2025年第4季歸屬母公司業主獲利新台幣147.13億元，創12季高點，較去年第3季增加35%，比2024年同期成長58%，單季每股基本純益3.37元。

投控去年獲利406.58億元，創3年來高點，較2024年成長25%，全年每股基本純益9.37元。

觀察2025年先進封裝（LEAP）業績，日月光投控營運長吳田玉指出，2025年先進封裝服務營收達16億美元，占封測營收比重13%；2024年相關營收6億美元，占封測營收比重6%。

日月光投控去年第4季合併營收1779.15億元，季增5.5%、年增9.6%，次於2022年第3季的1886.26億元，是單季次高，優於投控原先預期的季增1%至2%。

投控去年第4季合併毛利率19.5%，季增2.4個百分點，年增3.1個百分點，創13季以來新高，去年第4季營業利益176.9億元，營益率9.9%，季增2.1個百分點、年增3個百分點，創12季來高點。

從封測材料業務來看，日月光投控去年第4季通訊營收應用占整體營收比重約45%，電腦占比25%，車用、消費電子和其他占比約30%，前10大客戶營收占比約58%。

投控去年合併營收6453.88億元，年增8.4%，創歷史次高，全年合併毛利率17.7%，年增1.4個百分點，去年累計營業利益507.56億元，營益率7.9%，年增1.3個百分點。

觀察2025年營運，吳田玉表示，2025日月光投控合併營收年成長，其中封測ATM事業成長23%，主要由先進封裝服務和測試業務驅動。

關於測試業務，吳田玉表示，2025年測試業務營收年成長36%，動能來自一站式解決方案和先進封裝測試的強勁發展。

資本支出方面，吳田玉表示，2025年機器設備資本支出總額34億美元，其中廠房、設施和自動化資本支出21億美元，主要為先進封裝服務和測試投資。

展望大趨勢與未來機會，吳田玉預期，人工智慧（AI）超級週期將持續，透過邊緣應用實現實體層面，此外主流業務將復甦。

展望台灣地位，吳田玉表示，系統優化成為驅動AI關鍵因素，台灣擁有完整的供應鏈，另在基礎設施開發和資源規劃具有競爭效率。

展望日月光投控布局，吳田玉指出，投控秉持「台灣+1策略」，海外投資掌握未來實體AI應用的機會。