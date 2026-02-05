群電1月營收27.8億元 攜資策會打造模組化AI算力中心

群電今天公布1月營收新台幣27.81億元，與去年12月幾乎持平，年增3.2%，終止先前連7個月營收年減，表現優於預期。

群電表示，1月各產品線出貨穩健，雖部分重要半導體供應吃緊，但客戶自第1季起加快備料腳步，群電提前因應，強化產能調度與供應鏈彈性，全力配合客戶急單需求。

展望第1季，群電表示，2月逢農曆春節，出貨天數較少，營收難免受影響，但預期在客戶備料動能支撐下，第1季營運可望呈現淡季不淡，營收預期與去年第4季大致持平。

群電指出，儘管今年PC產業可能受重要半導體缺貨影響整體出貨表現，但已準備好逆勢突圍方案，深化多元動能布局，聚焦大瓦特數筆電電源、通訊電源、AI伺服器電源，以及智慧低碳整合平台（智慧建築與智慧工廠解決方案）等4大成長動能，今年都有新專案陸續挹注營收成長。

群電今天也宣布，正與資策會等夥伴攜手合作，共同打造模組化AI貨櫃型算力中心，提供具備快速部署與高度彈性擴展能力的高效運算解決方案，希望搶攻AI基礎建設商機，強化未來營運成長動能。

群電說明，深耕智慧低碳業務多年，核心在於高功能、高整合性的IWA（Intelligent Wireless Access）智慧整合平台。IWA平台不僅內建智慧環控、碳排管理及能源管理3大系統，更搭載前瞻性的數位孿生與模擬預測技術。

群電表示，這次協力打造的AI貨櫃型算力中心管理平台，由IWA平台延伸而來，透過無線通訊，將所有運營指標、智能化控制數據與預警資訊高度整合於單一可視化界面；即時收整外部環境數據，並利用數位孿生模型，對監控標的設備進行精確的狀態預警與即時調控，實現數據驅動的超高效節能營運。相關專案有機會於今年第2季開始出貨，挹注營收。