聯電營收／1月208億元、年增5.3% 續為今年開局營運增添支撐
晶圓代工業者聯電（2303）5日公告自結今年1月合併營收為208.62億元，月增8.2%、年增5.33%，續為今年開局營運增添支撐。
展望2026年第1季，聯電預期晶圓需求將維持穩健，出貨量與前一季持平，美元計價ASP維持穩定，毛利率約落在高20％區間，產能利用率約為70％，處中段水準。2026年成熟製程市場年成長約1％至3％，公司成長表現可望優於產業平均。
在產品定價環境方面，王石表示，2026年的市場條件，相較過去轉趨有利，聯電並未看到需要進行激進價格調整的情況。隨著產品組合持續優化、稼動率改善，以及22奈米與多項特殊製程導入進度符合預期，公司將持續採取以價值為基礎的有紀律定價策略。
