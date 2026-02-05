華邦電回測100元可不可以買？分析師教你這樣做…

美光股價重挫，三星、海力士也走弱，拖累台股記憶體股5日再度面臨賣壓，華邦電（2344）一度下探至101元，盤中大跌逾5%，南亞科（2408）也重挫逾7%；到底這一波農曆年前獲利了結賣壓結束了嗎？想抱著記憶體股過年的人可以進場買進了嗎？買進的價位點落在那裡？有沒有要注意的關鍵？

證券分析師坦言，台股位居高檔，農曆年前獲利了結賣壓似有提早，不想抱股過年的賣壓提早出籠下，代表止穩也將提早到來，想抱股過年的買盤有望提早進場，至於記憶體，何時可以進場買進？觀察指標可以華邦電來看，預期在100元將有強力支撐，這個價位點附近可以小幅買進，但同時也提醒，一旦跌破百元，則要停損。

美國記憶體大廠美光近兩個交易日分別下跌4.19%、9.55%，股價跌破月線，失守400元關卡；另外，三星、海力士也雙雙走弱；市場憂心短線漲多後修正壓力，台股記憶體族群5日跌勢擴大，華邦電以102.5元開低後一度下探至101元，盤中跌幅逾5%。

南亞科以282元開低，一度下滑至269元，回測月線支撐，盤中跌幅逾7%；力積電（6770）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）同步走弱，記憶體族群幾乎是「一片綠油油」的走勢，威剛（3260）及宜鼎（5289）成為少數力守紅盤的記憶體股。

到底記憶體股何時可以進場買進？證券分析師張陳浩認為，記憶體出現乖離過大的修正表現，可以華邦電來觀察，預估在100元價位將是有強烈支撐，股價壓回到百元附近可以小幅買進，但要注意的是，若是跌破100元則要停損。

張陳浩強調，目前記憶體族群的基本面沒有改變，漲價題材持續，後續仍將推升股價的表現，包括華邦電、南亞科、群聯（8299）、晶豪科等都可以留意，尋找買點布局。