聯發科去年每股純益66.16元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（4）日公布去年第4季毛利率、營益率「雙率雙降」，單季每股純益14.39元，下探近九季低點；去年每股純益為66.16元，略低於2024年的水準。

聯發科去年第4季毛利率46.1%，下探近19季低點，季減0.4個百分點，年減2.4個百分點；營益率14.5%，季減1.1 個百分點，年減1個百分點；稅後純益229.25億元，季減9.1%，年減3.6%；純益率15.4%，季減2.5個百分點，年減1.9個百分點。

聯發科2025年營收合併營收5,959.66億元，年增12.3％，創新高；毛利率47.5%，下探四年來低點，年減2.1個百分點；營益率17.4%，年減1.9個百分點；稅後純益1,053.19億元，年減1%；純益率17.8%，年減2.4個百分點，每股純益66.16元。

毛利率 聯發科
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

聯發科財報／去年獲利1,061億元 EPS 66.16元

ASIC鏈戰力大對決 誰能以最低功耗、提供最高運算價值？

股王領軍 台股32千金亮相

光聯1月合併營收月增3.7% 南電減5.1%

相關新聞

聯發科去年每股純益66.16元

聯發科昨（4）日公布去年第4季毛利率、營益率「雙率雙降」，單季每股純益14.39元，下探近九季低點；去年每股純益為66....

欣興2月25日召開法說會 公布財報展望

載板龍頭欣興（3037）今日公告將召開114年度第4季財務暨營運報告實體說明會，預計於2月25日14時召開法說，說明11...

聯發科財報／去年獲利1,061億元 EPS 66.16元

晶片大廠聯發科（2454）於4日召開法說會，公布去年第4季與去年財報，去年第4季每股純益為14.39元，去年每股純益為6...

宜特早盤表現強勁 漲幅逾半根停板

電子產品驗證服務商宜特（3289）4日早盤股價表現強勁，盤中漲逾半根停板。

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。