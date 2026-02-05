聯發科去年每股純益66.16元
聯發科（2454）昨（4）日公布去年第4季毛利率、營益率「雙率雙降」，單季每股純益14.39元，下探近九季低點；去年每股純益為66.16元，略低於2024年的水準。
聯發科去年第4季毛利率46.1%，下探近19季低點，季減0.4個百分點，年減2.4個百分點；營益率14.5%，季減1.1 個百分點，年減1個百分點；稅後純益229.25億元，季減9.1%，年減3.6%；純益率15.4%，季減2.5個百分點，年減1.9個百分點。
聯發科2025年營收合併營收5,959.66億元，年增12.3％，創新高；毛利率47.5%，下探四年來低點，年減2.1個百分點；營益率17.4%，年減1.9個百分點；稅後純益1,053.19億元，年減1%；純益率17.8%，年減2.4個百分點，每股純益66.16元。
