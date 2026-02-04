程泰擬以每股40元 公開收購裕國14.65%股權

工具機廠程泰今天晚間召開重大訊息說明會，宣布董事會決議以每股40元公開收購裕國14.65%股權，最高收購數量1750萬股，收購總金額預估新台幣7億元，公開收購期間自2月6日至3月3日止。

若以裕國今天收盤價35.5元粗估，程泰此次公開收購溢價幅度約12.67%。程泰表示，若此次公開收購已達最低收購數量597萬2000股、占裕國已發行股份總數5%時，此次公開收購數量條件即達成就。

程泰說明，裕國主要營業項目包含冷凍肉品及蔬品銷售、冷凍冷藏倉儲物流服務及房屋住宅興建銷售等3大產業。裕國基於冷凍冷藏食品需求日益殷切，冷凍食品業及租賃物流業成長空間增加，因此裕國擴大營運規模，以提供各項冷凍食品全台配送網絡，使倉儲物流合而為一，以滿足客戶需求並提供全方面服務。

程泰指出，裕國以往營運績效穩健，具備良好的財務結構與發展潛力，且獲利能力及現金股利穩定，程泰基於財務性投資及參與經營考量，參與裕國經營擴大合作，可認列合理投資收益，並增加程泰長期投資獲利，提升資產及股東權益報酬率。

程泰說明，若公開收購裕國股份完成後，期盼雙方能有進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會，提升雙方股東權益及綜效。