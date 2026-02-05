慧榮去年第4季獲利優於預期

快閃記憶體控制IC大廠慧榮昨（4）日公布上季財報，營收2.78億美元，季增15%，年增46%；毛利率49.2%；稅後純益4,271萬美元，每單位稀釋美國存託憑證（ADS）盈餘1.26美元（約新台幣40元），表現優於預期。

展望今年，慧榮看好受惠市占率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場動能持續增強，將攀上新高點。

法人指出，慧榮財報、展望亮眼，透露整體儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況欣欣向榮，威剛（3260）、十銓、創見、宇瞻等NAND相關台廠營運跟著旺。

慧榮統計，2025年全年營收8.85億美元，年增10%；毛利率48.3%，年增2.3個百分點；稅後純益1.19億美元，每單位稀釋美國存託憑證盈餘3.55美元（約新台幣113元）。

慧榮預估，本季營收介於2.92億至3.06億美元，季增5%至10%，也比去年同期增加76%至84%，毛利率介於46%至47%。

慧榮總經理苟嘉章表示，上季財報亮眼，主要來自各產品線營收全面成長，除了新產品持續放量，也進一步擴大在eMMC／UFS與Client SSD市占率。

苟嘉章預期，隨著新專案陸續到位與市占率持續提升，在eMMC／UFS與Client SSD控制晶片兩大核心產品線的成長動能持續增強，車用產品也展現強勁增長態勢。