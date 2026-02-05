佳能1月營收衝十年同期最佳
佳能（2374）昨（4）日公布元月營收10.7億元，雖然月減6.7%，仍是近十年同期最佳，並較去年同期大增1.09倍，主要出貨引擎聚焦影像視覺產品、光學相關模組等應用。
佳能表示，隨台美關稅不確定因素收斂，客戶專案出貨節奏轉趨穩健。
因應影像光學產品、機器視覺、機器人手臂感測器與無人機市場需求，佳能日前宣布辦理現金增資及無擔保轉換公司債，現增價定為每股66元，預計3月中完成募集。主要用於更新生產設備、提升自動化生產效率，並投入新技術研發。
佳能董事長章孝祺日前表示，因應2026年訂單需求，佳能預計再投資1,500萬美元擴產，以機器手臂感應模組，無人機影像模組及配件、機器人視覺模組等應用為主，藉此提升生產效率。
