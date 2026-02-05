亞光超旺 寫最強元月

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（4）日公布元月營收22.73億元，為歷年最旺的元月，月增7.9%，年增24%。亞光表示，上月營收衝高，主因農曆過年提前拉貨效應，以及數位相機、運動相機等出貨帶動。

亞光董事長賴以仁日前表示，今年主要成長動能仍來自車載、運動相機及數位相機等應用。

因應關稅政策及客戶訂單需求，亞光調整海外布局，積極擴建的菲律賓新廠預計第4季量產，原本中國大陸及緬甸廠生產的高階數位相機產能將分散至菲律賓，2024年數位相機出貨量達132萬台，2025年出貨增長1.07倍達274萬台，估計今年出貨將突破400萬台，營收占比約13%。

車載鏡頭受大陸電動車競爭及關稅影響，2025年出貨下滑，今年有望回溫。運動相機受DDR4記憶體缺貨影響，去年底出貨承壓，惟近期缺貨緩解，今年出貨有望增長。亞光昨天早盤股價一度衝上波段高點167元，終場翻黑收155元，下滑3.5元，外資法人轉為賣超。

機器人布局方面，賴以仁表示，人形機器人一般搭載八顆鏡頭，目前人形機器人客戶涵蓋日本、美國、歐洲等地，惟每一家都還在試做階段，預計最快要一、兩年才能放量。目前看來，工業手臂或專用型機器人應用較早落地，家庭人形機器人未來成長潛力較大。

亞光強調，AI技術快速躍進與全球勞動力短缺，人形機器人已成為AI大規模落地的關鍵載體，因應人形機器人對應複雜場景的感測需求，對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，凸顯混合鏡頭（G+P）優勢。

亞光去年營收264.4億元，年增14.7%，公司日前公布自結稅後純益18.46億元，年增14.3%，每股純益6.6元，營收及獲利為十餘年來最佳。展望今年，亞光強調，全力推廣人形機器人鏡頭，展現混合鏡頭（G+P）優勢、並加速AR／VR／Metalens／AI應用產品研發，推動菲律賓等海外基地生產，期望營運再創佳績。