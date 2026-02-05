jpp元月營收同期最佳
航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日公告元月營收3.59億元，為歷年最旺的元月，月增2.5%，年增38.5%。
jpp受惠AI資料中心需求暢旺，今年首季開始在泰國大擴產，其中，機櫃產能將增加20%以上，沖壓產能則增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上，成為未來獲利主要來源。
jpp是亞馬遜AWS的AI伺服器機櫃重要協力廠，並供應台達電旗下泰達電AI電源櫃機殼。因亞馬遜AWS需求超乎原先預期，jpp因而加速擴產腳步。
據悉，jpp去年上半年單日機櫃出貨量約200至240櫃，下半年擴大至300櫃，本季新噴漆廠投產後，單日產能將進一步提升至400櫃，額外需求將透過外包方式補足，並保留其他產能以支援利基型機櫃產品。
泰達電近年積極在泰國擴產，目前已擴建18座工廠，jpp與泰達電長期合作，去年下半年開始交付2U、3U伺服器電源機殼，今年預料將搭上800V電源商機，屆時營收與獲利將提升。
