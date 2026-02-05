jpp元月營收同期最佳

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日公告元月營收3.59億元，為歷年最旺的元月，月增2.5%，年增38.5%。

jpp受惠AI資料中心需求暢旺，今年首季開始在泰國大擴產，其中，機櫃產能將增加20%以上，沖壓產能則增加30%，整體AI相關業務將較今年再提升25%以上，成為未來獲利主要來源。

jpp是亞馬遜AWS的AI伺服器機櫃重要協力廠，並供應台達電旗下泰達電AI電源櫃機殼。因亞馬遜AWS需求超乎原先預期，jpp因而加速擴產腳步。

據悉，jpp去年上半年單日機櫃出貨量約200至240櫃，下半年擴大至300櫃，本季新噴漆廠投產後，單日產能將進一步提升至400櫃，額外需求將透過外包方式補足，並保留其他產能以支援利基型機櫃產品。

泰達電近年積極在泰國擴產，目前已擴建18座工廠，jpp與泰達電長期合作，去年下半年開始交付2U、3U伺服器電源機殼，今年預料將搭上800V電源商機，屆時營收與獲利將提升。

亞馬遜 AI
相關新聞

與陸資三安仲裁勝訴 惠特將追回14億元

LED設備廠惠特昨（4）日公告，針對三安集團暨其關係企業未依約支付貨款案，惠特獲得勝訴，兩案估可收回款約14.91億元。

聯發科去年每股純益66.16元

聯發科昨（4）日公布去年第4季毛利率、營益率「雙率雙降」，單季每股純益14.39元，下探近九季低點；去年每股純益為66....

亞光超旺 寫最強元月

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（4）日公布元月營收22.73億元，為歷年最旺的元月，月增7.9%，年增24%。亞光表示，上...

佳能1月營收衝十年同期最佳

佳能（2374）昨（4）日公布元月營收10.7億元，雖然月減6.7%，仍是近十年同期最佳，並較去年同期大增1.09倍，主...

增你強去年12月EPS 0.3元

半導體通路商增你強（3028）遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公告自結去年12月歸屬母公司業主淨利7,100萬元...

