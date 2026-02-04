蔡力行：2026手機逆風仍拚年增 車用ADAS與衛星NTN連網成新動能

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

聯發科（2454）執行長蔡力行4日在法說會指出，2026年智慧手機終端需求將受記憶體與整機物料成本上升影響，市場可能年減；公司將與客戶調整產品組合因應，並預期本季手機營收將明顯季減。

蔡力行表示，手機雖承壓，聯發科仍以多元產品組合支撐全年展望：非手機業務持續成長，再加上新業務帶來增量，公司整體仍以全年營收年增為目標。

車用方面，蔡力行強調座艙平台、車載通訊與電源管理方案持續擴大市占，並與電裝（DENSO）合作切入先進駕駛輔助系統（ADAS），由DENSO負責車規安全與整車整合，聯發科提供低功耗高效能SoC與AI運算能力，預期2026年車用營收將顯著成長。

連網與衛星通訊方面，聯發科加碼投入5G衛星與非地面網路（NTN），除行動數據機方案，也切入部分地面站所需的Wi-Fi連結；公司看好自身在數據機與Wi-Fi的既有優勢，有助帶動相關業務持續成長。共同營運長暨財務長顧大為則指出，現階段NTN布局以終端（edge）應用為主，商用化推進仍需時間。

獲利展望上，顧大為說明聯發科2026年全年毛利率目標維持約46%，做法包括更嚴謹的產能配置以平衡成長與獲利，並就部分產品與客戶協商，反映供應鏈成本上升。

對旗艦手機策略，顧大為表示公司仍有信心市占續增，主因新產品每年推出、競爭力維持領先；雖然旗艦市場規格與功能趨於飽和，聯發科仍看到ASP逐代走高。短期變數在於記憶體供需仍在變動，可能壓抑旗艦市場「總量」，但公司預期可用市占提升與ASP上行來對沖。

聯發科 蔡力行
相關新聞

聯發科財報／去年獲利1,061億元 EPS 66.16元

晶片大廠聯發科（2454）於4日召開法說會，公布去年第4季與去年財報，去年第4季每股純益為14.39元，去年每股純益為6...

宜特早盤表現強勁 漲幅逾半根停板

電子產品驗證服務商宜特（3289）4日早盤股價表現強勁，盤中漲逾半根停板。

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

