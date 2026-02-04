聯發科法說會／蔡力行看好雲端ASIC爆發 2026營收破10億美元

聯發科（2454）4日召開2025年第4季法說會，執行長蔡力行指出，AI應用持續推升更高效率的運算需求，聯發科將把握成長機會，並將資料中心列為2026年的核心推進方向。

蔡力行表示，資料中心需求快速升溫，公司對達成2026年資料中心雲端ASIC營收超過10億美元「非常有信心」，並看好2027年可望達到數十億美元；同時，聯發科也將全力執行管線中的後續專案，目標在2028年開始貢獻營收。

為強化資料中心客戶信任，蔡力行說明，公司已整併內部研發資源並擴大外部招募，聚焦資料中心、AI系統架構、關鍵智財與先進技術；並已展現以先進製程打造高效能異質運算系統、導入先進封裝帶來效能/功耗/面積改善、提升客製化方案功率密度的能力。

技術投資上，聯發科持續布局高速連結與先進封裝等關鍵項目，包括400G高速SerDes、共封裝光學（CPO）、3.5D封裝、客製化HBM與整合式電壓調節器（IVR），以支撐客戶需求快速演進。蔡力行也強調，公司維持「混合式商業模式」，下一代晶片複雜度提高，聯發科可提供更多價值，與客戶共同形成雙贏、推升終端市場市占。

針對市場規模與市占目標，蔡力行表示，先前提出2028年可服務市場（TAM）約500億美元、市占10%至15%仍是基準，但就近期需求動能觀察，TAM「保守估」有機會上修約200億美元、落在500億至700億美元區間；10%至15%屬相對保守的估計，並將力拚更高。

因應2026年供應鏈吃緊與成本上升，蔡力行指出，公司已確保資料中心雲端ASIC與其他成長領域所需產能，並將透過價格調整反映供應鏈成本，同時依整體獲利能力更嚴謹配置產能與資源。

聯發科共同營運長暨財務長顧大為補充，營業費用率將以「比率大致持平（flattish）」為目標，但在營收成長下費用金額仍會增加；至於2027年開始放量後，由於商業模式與會計認列差異，外界更適合用「對營益率偏正面」的角度來理解雲端ASIC放量效應。