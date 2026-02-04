快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

記憶體還是夯 族群中誰能再領先過高？外資押寶這兩檔

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量6,853.98億元，觀察成交量前十名中，群創（3481）、友達（2409）、力積電（6770）、燿華（2367）都漲停。成交值前十名中，欣興（3037）、景碩（3189）都擠進前十，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）位居三~五名，記憶體、低軌衛星和ABF載板仍是市場焦點，而記憶體中外資大買力積電和旺宏。

以成交量來看，受市場歡迎的主要是低軌衛星和記憶體，群創是成交量第一，元晶（6443）、友達、燿華、華通（2313）都榜上有名，群創、友達、燿華都漲停；記憶體則是旺宏、力積電和華邦電，其中力積電漲勢最強，收65.6元漲停板。

成交值部分，主要由ABF載板跟記憶體占據榜上，欣興、景碩都上榜，其中景碩漲停亮燈，收270.5元，但欣興僅小漲0.78%。南亞科、華邦電、旺宏位居三~五名，以南亞科、旺宏漲勢較強，漲幅逾6%。

外資今買超120.66億元，觀察今日外資買賣超，記憶體族群中買超力積電最多，買超7.1萬張，其次為旺宏，買超3.2萬張。低軌衛星族群部分，則大買群創逾7.4萬張，卻賣超友達，另外也買超燿華1.8萬張。載板部分買超景碩2.2萬張，賣超欣興1萬張。

力積電逐步淡出低毛利訂單，聚焦高毛利與AI相關應用，業界指出，力積電以18億美元出售銅鑼廠予美光，並獲美光預約高頻寬記憶體（HBM）後段晶圓製造產能，使得力積電明確調整方向，營運有望脫胎換骨。

旺宏產品線包括ROM、NOR Flash與NAND Flash記憶體，NOR Flash受惠於PC、伺服器等AI相關應用帶動需求提升，NAND Flash價量齊揚，因供給端收縮以及需求同步增強，ROM業務則因季節性因素呈現下滑。獲利方面，毛利率跳升至24.2%，每股虧損已收斂至0.16元，為近五季最佳水準。

今日成交量前十名分別為群創、旺宏、元晶、凱基台灣TOP50（009816）、力積電、華邦電、友達、燿華、彩晶（6116）、華通。成交值前十名分別為台積電（2330）、欣興、南亞科、華邦電、旺宏、華通、景碩、聯發科（2454）、群聯（8299）、奇鋐（3017）。

旺宏 力積
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

MSCI 季度調整 南亞科、華邦電納入成分股機率高

面板不再只是面板！友達衛星研發點火 攜手群創量價噴出

記憶體「紅海化」拖累股價？網酸「鬼故事連發」憂成航運2.0

記憶體還能抱？郭哲榮曝3大警訊：利多不漲、跌破月線快逃

相關新聞

聯發科財報／去年獲利1,061億元 EPS 66.16元

晶片大廠聯發科（2454）於4日召開法說會，公布去年第4季與去年財報，去年第4季每股純益為14.39元，去年每股純益為6...

宜特早盤表現強勁 漲幅逾半根停板

電子產品驗證服務商宜特（3289）4日早盤股價表現強勁，盤中漲逾半根停板。

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。