記憶體還是夯 族群中誰能再領先過高？外資押寶這兩檔

台股4日開盤後一度下跌，但盤中翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量6,853.98億元，觀察成交量前十名中，群創（3481）、友達（2409）、力積電（6770）、燿華（2367）都漲停。成交值前十名中，欣興（3037）、景碩（3189）都擠進前十，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）位居三~五名，記憶體、低軌衛星和ABF載板仍是市場焦點，而記憶體中外資大買力積電和旺宏。

以成交量來看，受市場歡迎的主要是低軌衛星和記憶體，群創是成交量第一，元晶（6443）、友達、燿華、華通（2313）都榜上有名，群創、友達、燿華都漲停；記憶體則是旺宏、力積電和華邦電，其中力積電漲勢最強，收65.6元漲停板。

成交值部分，主要由ABF載板跟記憶體占據榜上，欣興、景碩都上榜，其中景碩漲停亮燈，收270.5元，但欣興僅小漲0.78%。南亞科、華邦電、旺宏位居三~五名，以南亞科、旺宏漲勢較強，漲幅逾6%。

外資今買超120.66億元，觀察今日外資買賣超，記憶體族群中買超力積電最多，買超7.1萬張，其次為旺宏，買超3.2萬張。低軌衛星族群部分，則大買群創逾7.4萬張，卻賣超友達，另外也買超燿華1.8萬張。載板部分買超景碩2.2萬張，賣超欣興1萬張。

力積電逐步淡出低毛利訂單，聚焦高毛利與AI相關應用，業界指出，力積電以18億美元出售銅鑼廠予美光，並獲美光預約高頻寬記憶體（HBM）後段晶圓製造產能，使得力積電明確調整方向，營運有望脫胎換骨。

旺宏產品線包括ROM、NOR Flash與NAND Flash記憶體，NOR Flash受惠於PC、伺服器等AI相關應用帶動需求提升，NAND Flash價量齊揚，因供給端收縮以及需求同步增強，ROM業務則因季節性因素呈現下滑。獲利方面，毛利率跳升至24.2%，每股虧損已收斂至0.16元，為近五季最佳水準。

今日成交量前十名分別為群創、旺宏、元晶、凱基台灣TOP50（009816）、力積電、華邦電、友達、燿華、彩晶（6116）、華通。成交值前十名分別為台積電（2330）、欣興、南亞科、華邦電、旺宏、華通、景碩、聯發科（2454）、群聯（8299）、奇鋐（3017）。