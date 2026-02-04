聯發科法說會／蔡力行示警：今年智慧手機終端需求將受衝擊

聯發科（2454）身為全球手機晶片出貨量龍頭，該公司執行長蔡力行今日於法說會中示警，今年在記憶體及整體BOM表成本上揚的壓力下，該公司預期智慧型手機終端需求將受到衝擊。

聯發科去年手機相關業務以美元計營收突破100億美元，年增8%，創下歷史新高。其中旗艦級晶片展現強勁成長，貢獻30億美元的營收。蔡力行指出，前述成果充分說明聯發科天璣平台已成功建立其市場地位，並獲得高度肯定。

不過展望2026年，在記憶體及整體BOM表成本上揚的壓力下，蔡力行提到，預期智慧型手機終端需求將受到衝擊，但該公司將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解其所帶來的影響。

蔡力行也表示，估計本季手機業務營收將會呈現明顯下滑。